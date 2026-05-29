港部分中资行暂停内地客开投资户 遏非法跨境炒股 深圳商家吃闭门羹感无奈

随着内地打压非法跨境炒股阻资金外流，香港金管局与证监会亦相应推出额外措施打击内地投资者在港违规开户情况。在此风向下，近日除本港部分中资券商已暂停受理内地客开户外，部分中资银行亦收紧了内地访客开立投资理财户口的申请，它们不是拒绝申请，就是提高申请门槛。

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中资行职员：内地客来港开户情况大减

部分中资行的分行职员指，现时内地客户开立投资理财户口的要求比较严格。昨日本报记者以客户身份走访了中银香港（2388）三间分行进行实测，结果三间分行的职员均表示，暂时不接受内地访客开立涉及投资功能的综合理财户口申请。其中一间分行的职员开口即说，该行自本周明显收紧了对内地客户有关开户要求，他们若想开立具投资功能的理财户口，必须符合一些条件，包括在香港生活或工作、资金来源合规合法，并能提供证明，而用于投资的资金也是来自中国内地以外的合法资金，他们事前需就此签署一份确认文件。如他们只想开立储蓄户口，可在线上申请，惟最终也视乎审批结果。该名职员坦言，在新规下，近日内地客来港开户情况大减。

本港部分中资银行收紧内地访客开立投资理财户口的申请。

在另一间中银分行现场则发现，一名来自深圳的陆先生，特意前来办理开户，因其入境小白条上注明为「访客」类别，即场吃闭门羹。中银职员明确表示，访客即使备齐列明文件，亦暂时无法受理。据了解，陆先生在内地从事外贸生意，希望开立户口作资金流转之用。他无奈表示，朋友两天前才成功开户，为何到自己便行不通？职员则指，规定为本周二起新设。

银行 开立投资理财户口情况及门槛 备注（储蓄户口安排等） 中银香港 明显收紧／访客拒批

暂不接受内地「访客」申请；若要开户须符合条件：

1. 在香港生活或工作

2. 资金来源合规合法并提供证明

3. 投资资金须来自内地以外，并签署确认文件 储蓄户口可于线上申请，最终视乎审批结果。 工银亚洲 暂不受理

持内地身份证申请均不获受理；除非能证明资金来自海外（如海外工作）。 内地居民仍可开立储蓄户口做定存、买保险。 招商永隆 提高门槛

必须符合以下其一：

1. 证明在港已有其他银行/券商/保险公司帐户

2. 为内地招行「金葵花」客户（资产逾50万元人民币） - 建行亚洲 不保证获批

可尝试亲身前往分行办理手续，惟无法保证最终能否获批。 - 汇丰银行 如常受理

只要客户身处香港，带备内地身份证和通行证，即可透过手机应用程式申请。 - 渣打银行 如常受理 -

工银亚洲：内地居民仍可开立储蓄户口

到工银亚洲分行实测时，其职员表明凡内地居民持国内身份证申请开立投资帐户均不获受理，除非能证明资金来源是来自海外如海外工作。不过，内地居民仍可开立储蓄户口做定存、买保险。

此外，招商永隆的分行职员指，该行昨起提高了内地客户开立综合理财户口的门槛，申请人必须在港已有其他银行、券商或保险公司的帐户，并提供相关证明，又或是内地招商银行的金葵花客户（资产达50万元人民币以上），亦可办理开户，而毋须额外提供香港本地帐户证明。建行亚洲职员则说，内地客户仍可尝试亲身前往其分行办理开户手续，惟无法保证申请最终能否获批。

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汇丰渣打如常受理

非中资行中，汇丰、渣打仍如常接受内地居民开立投资理财户口。一名汇丰分行职员称，只要内地客户身处香港，带备内地身份证和通行证，便能透过汇丰手机App申请开户。

内地客户乃本港银行业界的重要客源，惟多间银行均未有正面回应目前对内地居民来港开立投资户口的实际做法。对于有银行暂停受理内地人开投资户口，监管机构亦无回应。

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