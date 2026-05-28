港交所举行40周年仪式 一原因特邀国泰齐敲锣

港交所（388）藉成立40周年，今天（28日）举行了庆祝活动，在交易大堂进行特别敲锣仪式，手持锣棍除了港交所主席唐家成外，还专程邀请国泰（293）主席白德利，主要由于两家公司「识于微时」。

联交所合并后 国泰首家上市

香港过去曾有四个交易所，直至1986年「四会合并」组成联交所，同时设立交易大堂，自此成为香港资本市场的核心枢纽，联交所其后成为港交所子公司。当年联交所合并后首家上市的公司就是国泰，故港交所亦特邀国泰参与仪式。

唐家成：交易大堂发挥连接中外角色

唐家成表示，联交所和标志性的交易大堂40年前启用，为香港金融市场的迅速发展奠定坚实基础，现时改建成香港金融大会堂后，继续象征著香港市场开放、强韧及联通全球的优势，发挥连接中国与世界的重要角色。

国泰白德利：巩固香港国际金融及航空枢纽地位

国泰集团主席白德利指出，作为首家在联交所上市的公司，一直为推动香港发展成为领先的国际金融中心作出贡献，近日该集团首次发行港元公开债券，并已展开远超于1000亿元的投资计划。他称，未来将进一步巩固香港作为国际金融及航空枢纽的地位，并加强香港与内地及世界各地的联系，促进人流、商机与机遇更紧密连结。

同场亦有港交所行政总裁陈翊庭与国泰行政总裁林绍波展开对话，分享各自有关连系香港与世界的亲身经历，并谈论香港作为国际金融中心以及全球旅客首选门户的前景。

揭新总部预览图 10月办摄影展

去年港交所宣布重大投资，购置了交易广场的部分商业空间及数层办公楼层，以设立该集团的永久总部，借此提升发行人在香港金融大会堂的开市活动体验，并与社区建立更紧密的连系。

港交所率先展示了部分提升项目的预览图，包括全新设计的香港金融大会堂入口及金融博物馆，并公布于今年10月举办摄影展览，展示联交所及交易广场的历史和发展历程。