PayPal与微信支付合作 海外用户来华可用二维码消费

腾讯（700）旗下财付通与PayPal正式建立全球合作，海外PayPal用户来华期间，只需打开PayPal应用程式，即可直接使用微信支付二维码完成消费。商户方面，亦毋须更换现有收款设备或更新二维码，保持原有收银流程不变，仍可正常接收来自PayPal用户的付款。

率先面向美国用户开通

该功能支持两种常用支付方式，包括用户主动扫描商家展示的收款码，以及向商家出示PayPal钱包中的付款码，有关服务覆盖大型商场、连锁超市、街边餐饮、便利店等各类消费场景，目前亦已率先面向美国用户开通，其他地区用户将分阶段陆续开放使用。

此外，境外用户还可直接在微信中绑定Visa、Mastercard等国际银行卡，进一步拓宽支付选择。微信平台还全面整合了公共交通、高铁出行、网络订餐、景区门票购买、入境信息申报等生活服务，并内置支持18种语言的一键翻译功能，帮助境外用户跨越语言障碍，完成各项操作。