中国电动车增长回调 重新思考、推动创新、消费者成关键｜管鸣宇

油价飙升，全球爆发能源危机，交通运输行业深受影响，电动车成为现时应对燃油挑战的一大焦点。中国电动汽车市场发展迅速，尽管销量自2025年下半年开始出现回调，并延续到2026年首季，但综合判断中国乘用车市场的年销量均值应仍能维持在2,400万辆。

中国新车销售在多重冲击下始终维持在较高水平，显示出极高韧性。横向对比国际水平，中国人均新车销售在发展中国家已处于领先水准；约三成有车家庭拥有多辆家用车，接近成熟市场水平。整体而言，中国汽车市场需求仍未见底，但中长期规模仍受结构性因素限制。

业界要思考三大重点

麦肯锡发表的《2026中国汽车消费者洞察》报告显示，中国已成为全球乘用车需求的关键力量，2019至2025年间，中国贡献全球市场总增长的三分之一。不过随著中国汽车市场进入新阶段，行业面对消费者的转变及产业变革的挑战，我认为业界需思考以下三个重点，深化业务，对准消费者需求，找对焦点：

1. 专注价值，推动创新

在竞争强度持续攀升的市场中，价格战已是最不具永续性的竞争路径。正如报告中提及，价格战的净刺激效果已趋近零，对近期购车者的净影响甚至为负。同时，技术更新带来的净正向刺激则从11%跃升至21%。消费者用行为投出了清晰的一票：能够令他们作出选择的，是厂商创造出更高价值，而非更低的价格。

不过业界不能盲目「创新」，有效创新是能让消费者真正感受到、并想要使用、愿意买单的体验，无论是智能驾驶的表现、AI助理带来的便利，或是系统性提升。脱离消费者所想的所有科技都是「自说自话」，真正的创新，是会被消费者经常并乐于使用的。

2. 革新品牌，勇于突破

报告揭示了一个具有转折点意义的变化：消费者在购新车时的最初品牌名单多年来首次缩减，进入消费者脑海中的品牌数量减少，但「品牌」因素在消费者购买的考虑排名从第五跃升至第二。业界要留意，即使品牌过往再强大，选择权始终在消费者手中，要透过技术兑现能力才是正路。

对新品牌车企而言，当务之急是将「技术」能力转化为「品牌」实力。过去几年，新品牌确实透过电动化与智能化领域的快速发展，成功打入消费者考虑名单，并建立了鲜明的技术形象。然而，「被认知」不一定是「被信赖」，当市场竞争加剧，消费者对品牌的要求亦由「能否带来惊喜」升级为「能否持续、稳定、可预期地兑现承诺」。这意味著，新势力品牌需要在保持创新节奏的同时，将「技术先锋」的认知，转化为「值得长期托付」的品牌价值。

对传统车企而言，如何将品牌既有实力转化为新力量，将会是核心挑战。调查显示，传统豪华品牌在消费者心中仍拥有突出的优势。但这种认知正面临严峻考验：若传统品牌无法在电动化与智能化上持续实现创新并满足消费者预期，品牌将会渐渐与消费者预期脱节。品牌革新的关键不是要否定历史，而在于为历史注入新的能力内涵，即让消费者相信，这些品牌的领先能力不单是「过去式」，更是「现在进行式」，还会是「将来式」。

对供应商而言，同样要建立品牌。当市场聚焦到技术能力，供应商就要由「提供零件」升级为「帮助厂商稳定交付技术能力」。供应商在持续创新、系统协同与品质可靠性上要加把劲，才可稳住合作关系。

3. 全球布局、产业共赢

中国汽车产业正进入新常态：竞争规模由单一厂商扩大至「汽车厂＋供应链」的协同体系，竞争维度从产品参数延伸至体系能力。这将撼动全球汽车行业，因为汽车业的供应链甚为复杂。对车企而言，要深耕中国，面向全球，在全球单一最大、技术更替最速的市场中持续吸收经验，再面向全球；跨国供应商则要积极与中国车企合作，建立快速创新体系。

尽管中国汽车市场竞争激烈，甚至出现汰弱留强，但展望未来10年，我认为未来的赢家属于那些能够把创新沉淀成稳定体验、把品牌转化为可信承诺、把产业协同转化为系统竞争力，并把在中国锻造的能力以客制化的方式带向全球的汽车企业。

管鸣宇

麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区汽车咨询业务负责人、麦肯锡北京分公司董事总经理