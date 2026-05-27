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CFA协会更新课程大纲 包括定量方法股票投资范畴

商业创科
更新时间：13:50 2026-05-27 HKT
发布时间：13:50 2026-05-27 HKT

CFA协会公布2027年CFA®课程大纲，引入全新学习单元，以优化学习功能、强化实用技巧单元（Practical Skills Modules）的内容；同时，本次更新主要集中于第一级考试内容中的定量方法（Quantitative Methods）及股票投资（Equity Investments）范畴，两者合共约占考试总分的25%。新课程将适用于2027年2月起应考的考生。

引进金融数据科学及AI知识

定量方法方面，课程扩展了估值测算、模拟分析与投资组合最佳化的覆盖范围。新增的学习单元引进了金融数据科学、人工智能及大语言模型相关知识。新增的互动工具 「公式探索器（Equation Explorers）」可辅助考生理解核心概念，例如货币的时间价值、隐含回报率和现金流关系等，帮助考生掌握定量理论知识基础，为高阶分析打好基础。

重点培养建模及估值等能力

此外，股票投资的更新强调实践应用，重点在于培养建模、估值以及传达投资观点的能力，同时更直接地将公司策略与投资决策结合。新增内容包括股权成本估算、多因子方法，进一步提升考生准备就业，并为参与学生管理投资基金或CFA协会全球投资分析比赛（Research Challenge）的考生提供支援。

实用技巧单元的更新则包括股票分析、宏观投资洞察，以及CFA一级和二级考试中的Python实践技能提升。另外，CFA三级考试的尽职调查实践技能更新将于今年内推出；而CFA考试三个级别中有关于道德操守和专业行为的内容均已更新。
 

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