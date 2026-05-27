外媒指中国暂停空巴交付飞机 施压欧洲认证C919机型

据彭博引述消息报道，中国近月一直拖延批准空中巴士（Airbus）飞机进入中国并投入使用的审批，以示对欧洲监管机构认证中国制造飞机速度失去耐心。

空巴曾称交付受「行政」问题影响

空中巴士表示，今年第一季交付的商用飞机数量为2009年以来最少，部分原因是「行政」问题，导致向中国交付近20架飞机的计划被迫中止。

空中巴士行政总裁Guillaume Faury上月曾预测，飞机交付将在6月底恢复正常，但他拒绝透露更多细节。根据Cirium汇编数据则显示，空中巴士位于法国的飞机制造商今年首5个月仅向中国航空公司交付了16架飞机，而去年同期则为47架。

另一方面，中国商飞正寻求首次在亚洲以外地区取得其C919机型的认证。该机型在发动机和航空系统方面大量采用西方技术，其竞争对手包括空中巴士A320和波音737。报道提到，全新机型的认证通常需要数年时间，但中国商飞目标是在更短时间内完成认证流程，而最终决定将由欧盟航空安全局（EASA）作出。

