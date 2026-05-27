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传马斯克考虑合并SpaceX及Tesla 主因两企有很多共享资源

商业创科
更新时间：10:46 2026-05-27 HKT
发布时间：10:46 2026-05-27 HKT

随着马斯克旗下SpaceX上市在即，据报因其与Tesla已经有很多共享资源，因此马斯克曾与内部讨论将两间公司合并的可能性。

据《CNBC》引述消息报道，Tesla许多员工长期以来均预期两间公司可能合并，而且一直在内部公开讨论；一位接近公司人士亦指出，由于两间公司都面临在电力及算力的共同挑战，促使双方经常合作。

报道指出，虽然火箭公司与电动车制造商看似没有太多共同点，但两家公司都越来越关注AI，以及建立AI基础设施和服务所需的人才和算力资源，其中SpaceX首季101亿美元的资本支出中，超过四分之三都与AI相关；而Tesla今年资本支出亦增长近3倍，超过250亿美元。

SpaceX早前已与xAI完成合并

报道又提到，马斯克旗下公司之间有著悠久的交易往来历史，Tesla今年1月便曾宣布向xAI投资20亿美元；其后1个月，SpaceX则与xAI完成合并，Tesla所持股份亦随之转为SpaceX股份。

另一方面，Wedbush分析师团队早于今年3月就曾发报告指出，马斯克宣布建置巨大的「Terafab」晶圆厂，可能是Tesla与SpaceX合并的第一步。有分析人士亦认为，合并时间最快可能是2027年。

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