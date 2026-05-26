内地据报限制顶尖AI人才出国 包括阿里巴巴及DeepSeek等民企员工

据彭博引述消息报道，中国正在限制阿里巴巴（9988）和DeepSeek等民企顶尖AI人才出国，表明中方正在升级保护本土技术、并在关键领域赶上美国的措施。

报道指出，政府机构已开始对从事先进AI工作且对国家具有战略重要性的人员实施限制，当中包括初创公司创办人、研究人员和企业主管，意味这些人才在出国旅行前需要获得相关部门的批准。

不过，目前尚不清楚这些限制措施将对整个行业的员工产生多大影响、哪些级别的员工会受到影响，或者哪些具体职位可能会被添加到受影响人员的名单中。报道又提到，中方多年来均一直对知名大学研究人员、核子科学家和国有企业主管在内的关键人员实施出行限制。