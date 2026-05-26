富途及长桥实体舖人流如常 不忧虑中证监处罚事件

中证监上周五公布，近日依法对老虎、富途、长桥的境内外相关主体在境内非法经营证券业务等行为立案调查并作出行政处罚事先告知。在佛诞假期后首个工作日的今日（26日），富途和长桥位于尖沙咀的实体舖内人流量大致如常，同时有富途和长桥客户普遍表示，获悉中证监处罚事件，但暂不忧虑事件影响自己的资产和交易户口。

内地客：相信富途会处理好

据记者到场观察，富途舖内已有3至5位客户于店内需员工交流，同时亦有客户一个接一个进来咨询各项事宜。有内地客赖先生接受访问时表示，自己有富途户口，但平时少用，大概获悉中证监对富途的进行处罚的事件，会跟随中证监的政策发展调整交易资金。该人士还说，富途都进军香港市场多年，本地市场占比大，相信其会处理好事件，暂不会过分忧虑事件对富途影响，亦不会因此弃用富途。

本地客：清楚自己不受影响

另有本地客李小姐到访店内查询修改帐户密码事宜，她说知道中证监对富途的罚款事件，清楚自己是本地客应该不会受清退政策的影响，对富途有信心，会继续使用富途进行股票交易，同时亦不会因事件即时清退所有资金。

有前来销户的魏先生则表示，自己拥用澳洲身分，主要是现时少用富途进行交易才来销户，并不是因中证监处罚事件而来销户，对富途这个品牌有信心，未来亦会继续使用富途海外品牌「Moomoo」进行交易。

另外，一对内地夫妇前来富途查询开户事宜，其中女士表示，他们拥有本地银行户口，因此想来查询一下开户事宜；惟未知是否因无法开户，他们进店内查询后就匆匆而走。

有市民于长桥店内「叹咖啡」及查询户口事宜。

至于长桥实体舖内设cafe，有多位市民于店内「叹咖啡」和有几位市民正与长桥的工作人员查询证券户口事宜。有内地客罗生表示，自己是知道中证监对长桥处罚和需清理非法存量业务后，特意来咨询能否继续使用帐户交易详情，并强调如果自己的帐户是合规，并能够继续正常使用，会因股市的最新发展考虑增加帐户资金，非因中证监事件而销户。

本地客罗小姐则表示，自己也有富途和老虎户口，认为该两家券商作为本地券商中的大品牌，有一定的口碑，不会因中证监的处罚事件，影响其对这两券商的信心。