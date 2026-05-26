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受惠国产GPU产能提升 瑞银料中国数据中心需求下半年加速增长

商业创科
更新时间：15:36 2026-05-26 HKT
发布时间：15:36 2026-05-26 HKT

瑞银大中华区通信及软件行业分析师王心怡指，受惠于国产GPU产能提升及龙头AI公司对AI资本支出维持高度承诺，料中国数据中心需求将自今年下半年起加速增长，2026年中国数据中心行业增速预计超25%，净IT负载新增规模约达4GW。

营运商需更高融资能力

该行指出，在不包含IT设备的情况下，建设一座AI数据中心需要数十亿元人民币，因此其中主要挑战便是营运商需要更高的融资能力，预期拥有优质资产的龙头业者将能加速资金循环，并进一步提升资本开支以取得更多订单。

AI从流量争夺转向价值创造

瑞银中国互联网研究主管方锦聪则指出，AI从流量争夺转向价值创造，预计未来3至5年，内地云服务商利润率可回升至20%水平，受惠于AI云利润较高，Token（代币）价格不透明从而令定价能力上升，以及市场恶性竞争将会减少。
　
他又指，Token消耗视乎未来AI发展 ，AI代理人发展会令Token使用量以几何倍上升，而AI代理人之间的沟通，所消耗Token甚至将以千倍计算。

近期内地部分大模型推出付费版，方锦聪指出，中国各项大模型取代品较多，要求消费者付费较难，而且消费者及企业用户用途日渐模糊，料将来消费类别大模型有可能按结果收费。
 

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