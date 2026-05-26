MoneyHero上市后季绩首赚钱 香港收入增长27% 财富产品占比增

李泽楷旗下MoneyHero（MNY）公布香港市场于2025年第四季持续增长，当地收入按年增长27%至940万美元。集团表示，此增长反映消费者对数码平台的需求持续上升，有助消费者更便捷地获取金融产品，并支援更明智的理财决策。同时，上述业绩促成集团作为上市公司的首个盈利季度，季度净利润录得50万美元，并首次录得正数经调整EBITDA 70万美元。

用户参与度持续强劲

集团表示，香港依然是其最重要的市场之一，财富、保险及信贷产品的用户参与度持续强劲，消费者愈来愈重视灵活性、透明度及个人化理财建议。至于香港及新加坡合计，更占集团第四季总收入86%。

集团亦公布，保险及财富产品等利润率较高的业务分部占该季度总收入近30%，而财富收入则按年增长50%。集团补充，将继续强化区内的人工智能能力。在香港，集团旗下的Credit Hero Club平台透过个人化信贷分析及监察功能，持续累积高意向的忠实用户群。

此外，人工智能自动化目前支援集团高达70%的客户服务查询，有效提升营运效率，并实现可持续的规模化增长。截至去年12月31日，集团在区内各平台拥有逾300个商业合作伙伴关系及940万名会员。