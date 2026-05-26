汇丰两年吸180万非本地客 引入AI依托数码化推动增长 CEO称无裁员计划

汇控（005）近年积极拓展财富管理业务，汇丰香港行政总裁伍杨玉如表示，该行数年前已开始布局国际客户服务，她引述调查数据指，中国有1,500万名富裕人士具备境外财富投资需求，国际客户的增长空间广阔。她强调，香港能够满足全球客户对「稳健」的追求，而汇控的国际化网络正是关键优势，过去两年非香港个人客户累计新增约180万名，未来将依托数码化持续推动增长。

五成存款增量来自新增客户

伍杨玉如透露，汇丰香港目前拥有700万零售客户，近两年累计新增的非香港个人客户约180万，其中去年新增100万，内地关联机构的新客户数亦按年新增约两万个。她进一步指出，新增客户有效带动存款、保险等业务增长，去年该行存款规模按年上升9%，其中五成的存款增量均来自新增客户。伍杨玉如表示，2024至2025年间，新增客户的人均管理资产（AUM）增长接近30%。

汇控早前宣布全面推进人工智能（AI）战略，以精简营运、提升效率。伍杨玉如明言，并无裁员或削减成本的目标，目前客户经理已全面配备AI助手以配合增长速度。她透露，目前63%的零售业务，以及86%的财富管理业务已通过线上完成，财富管理客户经理处理文书等非销售工作大幅减少，将超过八成的时间专注于销售及客户服务，相较于2023年，在2025年的人均收入增长了70%。零售银行方面，伍杨玉如指，近100万名新增客户均是通过线上渠道开户。

财富管理业务层面，伍杨玉如指出，截至2025年底，该行五成卓越客户尚未配置财富管理产品，存在渗透空间，惟强调不会硬性设定指标或强制推销产品，而是依托数码化、AI工具优化线上投资流程，主动挖掘客户潜在投资需求。

料今年本港楼价升7%

虽然整体业务表现强劲，伍杨玉如坦言，按揭业务曾因利率浮动面临成本挑战，该行率先推出三年期固定利率按揭以持续参与及支持楼市，且市场反应理想。她表示，该行风控严谨，随着香港楼市与股市持续回暖，预计今年楼价涨幅可达7%，叠加该行严格的风控体系，目前无坏帐风险担忧。