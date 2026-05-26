AI成企业品牌营销新战场 可信及权威内容抢占置顶「摘要」 GEO方案咨询量急增

随AI工具越加普及，越来越多人将其视为搜寻引擎首选。AI直接在页面顶端生成的「唯一摘要」，已成为各大企业与品牌不可忽视的营销新战场。本港营销顾问公司Owlish Online创办人李均乐接受访时指出，不同AI工具虽有细节差异，但底层逻辑相似，其中可信度高、权威性强的内容，最容易被AI信任并引用为答案。换言之，在AI时代，权威与可信内容越来越重要。

AI主要寻最稳阵答案

李均乐表示，据了解，目前市场上的ChatGPT、Gemini等AI工具，训练过程大致分为三个阶段：首先，模型在推出前会摄取权威公开内容，例如付费购买主流杂志、报纸等媒体资料；其次引入政府官网、医疗健康平台、财经网站等高可信度信源进行强化；最后上线后持续透过使用者互动回馈改进学习。他补充，当用户开始使用AI工具后，系统会根据内容的「可信度」与「权威性」两个核心维度进行排序和抓取，最终将答案引用给用户。简言之，AI就是在寻找「最稳最正确的答案」，以避免出错。

营销顾问公司Owlish Online创办人李均乐建议，在GEO营销策略下，内容应放弃千字长文，改用问答式短内容直接突出关键讯息。

倡放弃长文改用问答短内容

被问及企业与品牌该如何构建可信而且权威的内容，李均乐提出多项建议，包括将公关工作重心从单纯传播转向网络信任构建，例如将新闻稿发布于权威平台，让AI模型稳定抓取；基于自有客户或行业数据生成行业报告，用真实数据建立专业和有深度的形象；针对AI阅读习惯调整表达方式，放弃千字长文，改用问答式短内容直接突出关键讯息。技术层面，可改进网站加载效率、减少冗余脚本，方便AI抓取内容。

他进一步透露，目前公司约90%的业务与搜寻引擎最佳化（SEO）相关，本地客户占8至9成，国际客户约1成，以中小企业为主。但随生成式引擎最佳化（GEO）需求增加，近年大型企业客户亦见增多，而且过去3个月客户对GEO营销内容的咨询量也大幅增长。

AI摘要致部分网站零点击

随Google AI Overviews（AIO）即AI摘要的全面普及，部分网站出现「零点击搜寻」现象，流量大幅减少。李均乐引述行业报告指出，电讯、医疗、金融、IT四大行业受AIO影响最深，因AI直接输出答案，这些行业的网络流量减少约4成；其次是零售业，尤其是决策流程简单的商品类（如电器），网站流量减少约3成。不过，对大型企业而言，AIO普及也可能是放大流量机会。例如有本地大型保险公司因长期深耕医疗健康类内容，被AI引用频率极高，反而获得更大流量；而缺乏内容营销的同业则面临「没曝光越难被引用」的困境，可谓「富者越富，贫者越贫」。

李均乐指，被AI引用频率高的网页可获更大流量，而缺乏内容营销的企业则难被引用，属「富者越富，贫者越贫」。

流量转化生意比率提高

李均乐补充，随用户对AI信任度提升，不少被AI直接引用的网站，流量转化为生意比率明显提高。企业对消费者（B2C）行业，如零售业相对更需要进行GEO，但零售业市场竞争激烈、毛利率低，中小零售商难以承担AI方面的额外投入。

针对中小企业的GEO建议，李均乐表示，现时流量碎片化趋势严重，中小企必须紧扣客群行为来调整营销方式。若主要客群为中老年人，他们未必使用AI工具，坚守传统渠道如电视、报纸可能回报更高；若客群为年轻一代，已习惯使用AI工具，则需快速响应进行GEO，执行上建议采「多频道」策略，将有限预算投放于适合主要客群的渠道。他也坦言，进行这类最佳化的中小企需做好心理准备：短期内未必能回本或见效，应先求生存、再求持续发展，切勿只因某个新工具出现就彻底改变生意方向，「你本来就有自己的客户，没理由不顾他们」。