证券及期货专业总会与印尼大学合作推展伊斯兰金融课程 助港把握伊斯兰资金机遇

伊斯兰资产已成为市场重要资金来源，香港证券及期货专业总会公布，与印尼国立大学经济与商业学院伊斯兰经济与商业中心（PEBS FEB UI）双方达成初步协议，双方将共同在香港推展「伊斯兰金融课程」，同时双方拟留待香港贸发局9月举办的「一带一路高峰论坛」签订协议落实细节。该课程旨为协助香港金融从业员了解伊斯兰金融体系的运作模式及相关规管要求，装备专业知识，以把握中东及东南亚等伊斯兰国家资金与市场所带来的机遇。

与印尼共同培训香港金融从业员

香港证券及期货专业总会代表团于日前前往印尼雅加达进行金融交流访问，是次访问达成的一项重要成果为与PEBS FEB UI 合作推出「伊斯兰金融课程」课程。该会表示，随着中东及东南亚伊斯兰国家的主权财富基金与民间资本持续增长，符合伊斯兰教法的资产（Sharia-compliant assets）已成为国际金融中心重视的资金来源。然而香港金融业界目前普遍缺乏针对伊斯兰金融规管、合规审查及产品结构的实务培训。

该会续指，根据协议双方将联合在香港推展「伊斯兰金融课程」，内容涵盖伊斯兰债券（Sukuk）结构设计、符合伊斯兰教法的资产配置（Sharia-compliant asset allocation）、伊斯兰保险（Takaful）原理及合规规管等实务范畴。该会期望透过该课程，协助业界从业员增进对伊斯兰金融的认识，提升在国际资产管理及跨境融资业务方面的专业能力。

对接中东及东南亚金融体系

香港证券及期货专业总会还指出，香港作为连接中国内地与全球资本市场的「超级联系人」，在发展多元化金融产品方面具备制度优势。是次印尼交流团的重点，并非仅限于开拓东盟市场，而是透过印尼对接中东及东南亚伊斯兰国家的金融与经济体系。