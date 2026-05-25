联想重新发力｜曾渊沧

智谱（2513）与MINIMAX（100）上周五股价突然炒起。智谱与MINIMAX皆是半新股，股价从上市至今升了许多倍，不过智谱升势似乎比较强，至今仍在不断创新高，但是MINIMAX的股价炒至1330元之后就开始下跌，跌势也很惊人，上周五炒起之前股价与高位比较已经是腰斩了。

这两间企业都是搞Al大模型，也都是仍在亏损中，没有P/E值可以参考，但是智谱市值已经高达5700多亿元，而MINIMAX的市值也一度超过5000亿元，目前股价腰斩后仍然有2400多亿元，赌博的味道太强。如何选择则在乎自己的赌性强与弱。

此外，联想在上周五也成了蓝筹升幅冠军。联想的股价是近两个月才见底回升，两个月前，联想股价不足9元，上周五则是在公布业绩后一天内炒高近20%，升至15.75元，创出新高，炒作理由也是AI概念。多了人玩Al，也就多了人买个人电脑（PC），当年IBM之所以卖掉PC业务给联想，并允许联想继续用IBM的品牌出售PC，就是因为IBM认为PC已经是黄昏业务，没有前途。

不过，联想董事长兼行政总裁杨元庆在业绩发表会上提到，目前全球Al基础设施主要用于训练，但是正走向应用与推理，大模型训练需要大型电脑大规模GPU集群，但是落地的应用则只需要一部Al PC。简单的说，Al盛行之后，PC的需求也复兴了，AI PC成了联想重新发力的动力。由于Al要用到大的存储空间，大的运算能力，暂时而言，手机还是比不上PC，这使得PC从黄昏的夕阳转为初升耀眼的太阳。当然，假以时日，手机应该也能很好的发挥Al的功能。

市场近期流行炒Al概念

每一个时段都有某些概念可炒，近期市场流行炒Al概念，去年则流行炒情绪经济，因此泡泡玛特（9992）炒上天，股价在短短的一年多升了十多倍，腾讯音乐（1698）也在同一段时间内炒起来，升了两倍。但是，当泡泡玛特股价升至337元之后，就无以为继，一路下跌至目前的150.5元，惨过腰斩，腾讯音乐也从103元跌到35.84元，跌幅更可怕。这个所谓的情绪消费是否玩完了？或者只是市场寻找了另一个新的炒作慨念而抛弃旧概念？如论如何，这两只股的股价经过这一轮的急跌之后，P/E值都变得相当低，腾讯音乐只有9倍而泡泡玛特则是14倍。

曾渊沧

资深金融评论员