DeepSeek宣布API永久降价75% 业界料加剧全球竞争

DeepSeek近日宣布，旗下Deepseek-V4-Pro模型的API收费将作永久下调。原定于今年5月31日结束的2.5折优惠期届满后，收费将不会恢复原价，而是将折扣永久化，即日后定价仅为原来的四分之一。市场分析指出，此举反映内地企业正与全球同业展开更直接的较量，料将进一步加剧AI行业的竞争。

DeepSeek官网资料显示，是次价格调整后，Deepseek-V4-Pro的每百万Tokens输入（缓存命中）价格，将由0.1元减至0.025元人民币；每百万Tokens输入（缓存未命中）价格，将由12元减至3元人民币；输出价格亦由24元大幅降至6元人民币。公司同时已于其社交平台X的官方账号公布有关永久降价的消息。

资料显示，DeepSeek刚于今年4月推出全新V4预览版并同步开源，主打百万字超长上下文，据称在Agent能力、世界知识及推理性能上，均领先内地与开源领域。是次新模型发布，距离上一代R1与V3模型推出相隔已超过15个月。

有助推动AI应用全面落地

彭博分析指出，DeepSeek大幅调低收费势将令AI行业竞争白热化。另有市场人士认为，外界除了关注降价行动本身，更著眼于其对AI应用落地及部署模式的深远影响。以往受制于推理及Token成本高昂，许多基于大模型的应用场景，如长文档分析、代码理解、多步骤AI代理及自动化工作流等，往往只能停留在测试或示范阶段，难以作规模化运行。

分析预期，随着大模型运算成本大幅下降，将有助推动AI应用全面落地，并逐步形成「分层使用」的商业模式，即企业将轻量任务交由低成本模型处理，复杂任务则由高能力模型应付，以达致成本与效能的最佳平衡。

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