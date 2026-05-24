世界杯单曲〈GOALS〉已上线 Lisa伙Labubu惊喜现身

随着2026年世界杯（FIFA World Cup）临近，由南韩女团BLACKPINK中的Lisa、巴西天后Anitta及尼日尼亚巨星Rema合作演唱的世界杯单曲〈GOALS〉已于上周四（21日）在各大平台公开上线，当中Lisa最爱的泡泡玛特（9992）旗下大热IP「Labubu」也惊喜现身。

料有助吸引非球迷群体

对于Labubu的出现，有内媒报道形容为一场打破次元壁的联动，不仅是FIFA史上首个官方授权潮玩IP的里程碑，更是体育行销年轻化转型的一次精准实验。报道指出，传统世界杯观众以男性居多，相反Labubu的核心用户逾60%均为15至25岁女性，因此FIFA透过引入Labubu有望将赛事辐射范围扩展至非球迷群体。

南韩女团BLACKPINK中的Lisa有份演唱世界杯单曲〈GOALS〉。

另一方面，Labubu作为中国原创设计IP，此次亮相将标志其从「小众收藏品」向「全球文化符号」的质变。事实上，泡泡玛特今年4月已正式发售THE MONSTERS×FIFA 2026美加墨世界杯联名系列，其中售价599元的Labubu「Catch the Win」典藏款搪胶毛绒公仔也迅速售罄。不过，有中国网民感慨「国产潮玩站上世界舞台」之际，也有网民调侃「Labubu都捧大力神杯了，男足啥时候捧一个」。