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黄仁勋称2000亿美元CPU市场预测 仍包括中国

商业创科
更新时间：15:33 2026-05-24 HKT
发布时间：15:33 2026-05-24 HKT

据路透报道，英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周六（23日）表示，对于2,000亿美元CPU市场的预测包括中国市场，反映该公司在中美科技紧张局势持续之际，仍然认为中国市场存在巨大的长期需求。

报道指出，随着企业转向布局AI代理，市场对CPU需求大增，不再局限于训练大型模型的GPU。黄仁勋上周三在业绩电话会议上，更表示公司全新的Vera CPU将使其能够进入一个价值2,000亿美元的新市场；而当他在周六被问及有关预测是否包括中国时，他回答说「我想应该是的」。

报道提到，英伟达已获得美国政府颁发销售H200晶片的许可证，但尚未获得中国官员批准；同时，中国正扶持本土晶片供应商。

相关文章：黄仁勋称Nvidia基本将中国市场拱手让华为 吁客户对华销售审批「不要抱任何期望」

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