AI初创爆收入造假骗局 创投基金为抢客视而不见 业界警告高估值长远必爆煲

AI热潮持续，惟业界近期掀起收入「造假」的情况。据《TechCrunch》报道，多名科技初创企业高管警告，部分AI初创利用取巧的财务指标夸大年度经常性收入（ARR），以制造爆炸性增长，吸引资金及人才。同时，不少创投基金（VC）为推高投资组合估值，对相关夸大数字的行径疑视而不见。

业界轰夸大数字成风

法律AI初创Spellbook行政总裁Scott Stevenson早前在社交平台X发文，直指部分AI初创对外公布夸大的收入数据是一场「巨大骗局」。他指出，许多AI初创屡创收入纪录，是因为使用了不诚实的指标，而全球最大型基金不仅支持这种做法，更误导传媒以换取公关曝光。

以CARR鱼目混珠

报道指出，这场收入骗局最主要在于混淆手法，企业往往将「承诺年度经常性收入 」（contracted ARR，CARR）直接包装成「年度经常性收入」（ARR）。传统上，ARR是为了展示已签署并确认的销售总价值；而CARR则较为取巧，因为它把已签约但尚未正式启用服务的客户收入也计算在内。

将CARR称为ARR的一个明显问题是，它比传统ARR更容易被「操弄」。如果初创公司没有如实计算流失率和降级销售，CARR就会被夸大。举例来说，一家初创公司可以在三年合约的前两年提供巨额折扣，却将完整的三年价值计为CARR，即使客户可能根本不会留下来支付第三年的高昂价格。

有投资者透露，曾见过有初创的CARR较其实际ARR高出70%，即使其中很大一部分的签约收入永远不会真正实现。更有一位曾在惯于将CARR报告为ARR的初创公司任职的前员工表示，公司将长达一年的免费试用项目直接计入ARR，董事会也很清楚，客户随时可以在支付全额合约款项之前取消。

此外，有初创公司对外宣称拥有5,000万美元ARR，但实际数字仅为4,200万美元；惟在AI初创爆发性增长的情况下，800万美元的差距被投资者视为很快就能追上的「四舍五入误差」。

创投基金急求增长或默许

为何创投基金对此现象视而不见？市场人士分析，在AI时代，市场对初创公司的增长预期极度苛刻。General Catalyst行政总裁Hemant Taneja曾指出，昔日初创收入由100万、300万增至900万美元的ARR成长曲线已不再吸引投资者，「现在的节奏必须是由100万跳升至2,000万，再直冲1亿美元。」

Celesta Capital创始管理合伙人Michael Marks坦言，随着估值越来越高，企业这样做的动机也更强。有创投基金直言，投资者无法公开点名批评，因为「每间机构几乎都在将CARR当作ARR来变现」。透过对夸大数字保持沉默，创投基金才有动机去创造一种「我们投中遥遥领先的赢家」的故事，为自己的公司争取新闻曝光。

高估值倍数进一步推高

然而，部分坚持财务透明的创办人警告，此举长远必爆煲。医疗AI初创Hello Patient联合创办人兼行政总裁Alex Cohen直言，对于业内人士而言，部分企业宣称创立短短数年便达成1亿美元ARR的新闻「感觉就是假的」。

Wordsmith联合创办人兼行政总裁Ross McNairn指出，为短期利益而夸大收入，将会令本身处于高位的估值倍数进一步推高。他认为，「这是极差的财务操守，最终必爆煲。」

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