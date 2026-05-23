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预测市场Polymarket及Kalshi屡涉内幕交易 美众议院将彻查 拟禁官员及议员下注

商业创科
更新时间：10:39 2026-05-23 HKT
发布时间：10:39 2026-05-23 HKT

美国国会对近年爆红的事件预测市场展开新一轮强硬监管。众议院监督与政府改革委员会主席科默（James Comer）周五（22日）宣布，已向区块链预测平台Polymarket及受美监管的Kalshi的行政总裁发信，要求交代如何防止内幕交易及核实用户身份。科默更直言，正推动立法禁止国会议员、政府官员及白宫团队参与相关平台下注。

预测市场允许用户对选举、体育、政策行动甚至地缘政治等多种领域的结果押注。科默在信中指出，平台快速增长、结合加密货币架构以及匿名性，为不法分子、特别是拥有国家安全权限的人员，创造了漏洞。

近期多宗可疑交易成为当局调查的导火线。上月一名美国士兵涉嫌利用内部情报，在Polymarket上押注委内瑞拉领导人马杜罗（Nicolás Maduro）下台，从中获利约40万美元（约313万港元）并遭到逮捕。此外，《纽约时报》早前调查发现，有超过80名Polymarket用户出现可疑交易特征，包括在美国与以色列袭击伊朗数小时前进行的交易。

候选人曾押注自家选战 

总部位于纽约的Kalshi虽然禁止匿名交易，且不允许开设涉及战争或死亡的合约，但今年4月曾发现有数名国会议员候选人，在平台上对自己的竞选下注，最终Kalshi暂停了3名候选人的帐户。科默在信中亦特别提及此事，并质疑Kalshi将业务快速扩展至全球140多个国家的做法。

本届国会中，两党国会议员已提出多项法案，试图规范预测市场。其中几项专门针对内幕交易问题，其他则范围更广，旨在根除平台上的其他活动，包括体育博彩。

另外，7名民主党议员在本月曾联署呼吁科默向这些平台发出传票，直指美国公众有权知道拥有国家安全机密的人士是否利用特权谋取私利。

促下月交出内部纪录 

委员会目前已正式要求Polymarket行政总裁Shayne Coplan及Kalshi行政总裁Tarek Mansour，必须在6月5日前交出所有涉及身份验证、执行地理限制及侦测异常交易的文件与通讯纪录。

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