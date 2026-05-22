据报DeepSeek推进700亿融资 梁文锋承诺瞄准通用人工智能

彭博引述知情人士报道，DeepSeek高层管理人员已向正在进行的700亿元人民币融资的潜在投资者表示，公司将优先考虑开创性的人工智能AI研究，追求实现通用人工智能，而不是短期的商业化。

一位知情人士说，公司创始人梁文锋至少在一次会议上承诺将继续开发开源AI模型，同时追求实现通用人工智能的更大目标。这位知情人士表示，梁文锋明确表示主要目标是拓展技术边界，而非商业变现。

估值约450亿美元

DeepSeek融资吸引了众多投资者的浓厚兴趣，知情人士称，DeepSeek正处于融资洽谈的最后阶段，在投资前对其估值可能约450亿美元。他们还表示，潜在投资者包括国家人工智能产业投资基金，这是中国为推动战略性AI项目而设立的基金。他们说，腾讯控股（700）、IDG资本和Monolith Capital也接近确定参投。

如果最终敲定，DeepSeek的融资额有望创下中国科技初创企业首次融资额的最高纪录。一位知情人士说，国家AI基金正洽谈投资约100亿元人民币。这个国有平台的参与凸显了北京对该初创企业的重视。