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SpaceX上市带挈早期投资者暴富 Alphabet获利百倍成大赢家 有大学10年间4亿变33亿

商业创科
更新时间：15:00 2026-05-22 HKT
发布时间：09:49 2026-05-22 HKT

全球首富马斯克旗下的美国太空探索技术公司SpaceX，预计6月12日左右在纳斯达克上市，估值1.75万亿美元，预计会成为全球史上最大规模的首次公开招股（IPO），不少早年已投资SpaceX的机构，包括大学及科技企业可望「一夜暴富」。当中，今次最大赢家估计是Google母公司Alphabet，2015年已投资SpaceX，如今可望获利1000亿美元以上。

Alphabet投资现值千亿

Google母公司Alphabet早于2015年向SpaceX投资约9亿美元，以推进星链（Starlink）计划，借此为偏远地区提供网络及提升其数据业务。有报道指，该笔投资目前价值可能高达1,000亿美元，净利润达991亿美元，回报超过100倍，料成今次SpaceX上市的最大赢家。除了SpaceX，Google在2023年起开始投资到Anthropic，Google行政总裁皮查伊上月表示，「从SpaceX到Anthropic等案例，随著 AI 浪潮转型，我们有更多机会能以良好的方式运用资金，而且正在付诸行动。」

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早期股东普遍赚10倍以上

至于SpaceX其他主要股东，Peter Thiel旗下的Founders Fund目前占股约10.4%，而当年与Google同期入局的富达（Fidelity）则占约10.2%。其他长期重仓投资机构如Baron Capital及D1 Capital Partners，据报亦分别录得约10.4倍及37.2倍的回报。

有大学早年藉创投参与融资

据彭博报道指，美国圣路易斯华盛顿大学近10年前向SpaceX投入约5,000万美元（折合约3.9亿港元），如今该笔持仓已激增约17亿美元（折合约133亿港元），累计升幅达33倍，占该校170亿美元总资产逾10%。

圣路易斯华盛顿大学首席投资总监Scott Wilson表示，当年该基金主要透过外部私募股权、创投基金经理以及共同投资（Co-investments）方式参与SpaceX融资。相比起其他富裕的美国院校广泛投资于对冲基金及创投，曾任职巴克莱及美银的Wilson采取截然不同的策略，将投资组合集中于少数基金经理手中。他直言，基金大约有30个核心合作伙伴，绝大部份资金均透过这批关系密切的合作伙伴进行部署，目前约有40%资金属共同投资项目。他强调，当合作伙伴发掘到极具吸引力的项目时，基金便会追加资金。

另外，成功捕捉SpaceX升值潜力的还有范德堡大学（Vanderbilt University），截至2025年6月，该校总资产达109亿美元的，其捐赠基金亦持有大量SpaceX股份。该校首席投资总监Anders Hall估计，相关持仓价值约1.71亿美元。他指出，部分投资是10多年前透过与普通合伙人（general partners）的关系而建立。

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