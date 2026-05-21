传Manus创办人融资10亿美元向Meta回购公司 冀日后在港IPO

据彭博引述消息报道，AI初创企业Manus的3名共同创办人正探讨不同方案，包括寻求外部投资者融资约10亿美元，以向Meta回购公司。报道提到，虽然Meta于数月前宣布收购Manus，惟至今年4月、即交易大部分程序经已落实之际，中国当局介入并要求取消有关收购。

估值至少与当初收购看齐

消息指出，Manus创办人团队目前正就新一轮融资进行商讨，目标估值至少与Meta当初收购时的20亿美元作价看齐。据悉，创办人或会以私人资金填补余下差额以完成回购。若融资顺利推进，下一步计划是与该批投资者组建中国合资企业，其后再寻求在香港作首次公开招股。

料本年度收入达10亿美元

报道又指，由于Manus预期本年度收入可达约10亿美元，庞大的收益潜力令部分投资者对参与是次回购表达兴趣。然而，消息人士强调，上述计划仍处于初步阶段，实际估值尚未敲定，3名创办人最终亦有可能决定放弃回购，而且是次交易仍有不少难关需要克服。

目前Manus的大部分核心AI技术已整合至Meta的系统之中，其资金已完成转移，而原有员工及管理层亦已过渡至Meta旗下快速扩张的AI团队。一旦回购落实，日后将如何处理相关技术及人事剥离的问题，仍属未知之数。