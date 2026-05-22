港产电动小巴商斥8位数造车 助应对高油价及2035大限 誓言「为香港而生」

中东局势推升油价，加上本港2035年终止燃油车期限逼近，电动车普及看似大势所趋；然而，过去两年有代理商引入内地电动小巴时，却因尺寸、续航及爬坡等问题，始终未获业界青睐。香港本地电动商用车方案企业威力新能源遂与威驰腾（Wisdom Motor）联手「从零开始」，斥资8位数、花近两年时间，誓要打造一部真正属于香港的电动小巴。威力新能源创办人吴志威更明言，「这部车一定要根据我们香港营运者的习惯来设计」。

威力新能源创办人吴志威明言，这部车一定要根据我们香港营运者的习惯来设计；总经理吴卓声则坦言，最大技术难关在于电池布局与车身重量的反复博弈。

香港目前拥有超过4,000部专营小巴，加上学童巴士、旅游巴等车队，总数高达万余部。面对2035年大限，这批车辆必须在未来完成替换，但市场上却未有真正「为香港而生」的选择。吴志威接受《星岛头条》访问时提到，「两年多前已有代理商引入电动小巴，但车的设计、尺寸、续航、配置都未达到营运商要求。」而这个观察则成为了威力的切入点。

专利物料打造车身 大减重量

香港营商模式急促、弯多路窄，车身重心必须极度讲究。威力总经理吴卓声坦言，最大技术难关在于电池布局与车身重量的反复博弈，团队曾构想将电池全部置于车顶，但重量集中在上部，有机会过不了香港的倾斜测试，「车身很容易翻」。

团队为此利用专利复合物料打造车身，大幅减轻重量，更反复运算电池最佳分布位置，最终在续航力、充电时间与车身稳定性之间取得平衡。吴志威补充，「内地车厂原有生产标准未必适用香港。」团队与厂方多番拉锯，单是车门阔度、座椅高度、冷气出风位置等细节，就经过无数次测试。

针对山多路窄 具在地化优势

针对香港「山多路窄」，威力的电动小巴在技术参数上展现出明显在地化优势。吴卓声表示，车身阔度控制约2.1米，与现时柴油小巴相差无几，只阔了约20至80毫米，确保司机驾驭时没有抗拒感，更能应对狭窄街道及小巴站停车格的空间限制，「若车身超过2.1米，便会阔过小巴站的停车格」。

动力系统方面，车辆采用宁德时代电池，配备意大利Brist品牌转向系统，缩小转弯半径，令司机在窄弯中更加得心应手。至于爬坡度，香港法规要求为25度，威力直接做到30度。吴志威补充，「我们去山顶道测试过，路很斜很窄，司机开完之后完全没有感觉。」充电效率同样是突破点，车辆可在15至20分钟内完成由20%至100%的充电，续航力达220公里，对于每日行驶约300公里的专线小巴而言，司机只需在午膳或离峰时段补电一次即可。

低地台阔车门 着重乘客体验

技术规格之外，威力更着重香港乘客体验。车辆采用低地台设计，方便老人家、学童及行动不便人士上落；车门阔度较现行丰田小巴进一步加阔，「有些老人家拿着菜，可以很轻易地走进车里。」吴志威形容，团队花了很多功夫在空间感与舒适度上，「进去后会觉得原来这辆车这么阔落，冷气够，观感和传统车对比有一个很大的突破」。

15年动力电池质保 全行首创

至于电动车最昂贵的部件是电池，业界最担心「两三年后电池报废」。威力在行内首创「15年动力电池质保」，属破天荒之举。吴卓声解释，这建基于宁德时代的品质保证，加上后台数据长期监测，「每一年我们都会有电池保养措施，令电池在最健康的状态继续运行」。车价方面，大概比柴油车贵30%，「不会令业界为了做环保而付出两至三倍价钱」。

除了纯电动车型外，威力亦同步推出增程式电动小巴，主因偏远地区未必能建设超级快充站，「增程方案」可节省现时柴油小巴约50%用油量。面对香港寸金尺土，公司更推出流动充电方案，以「充电宝」形式将电力运送到营运商附近，近日更获政府纳入高速充电桩鼓励计划。

盼政府支援 改善政策配套

不过，吴卓声认为，目前政策配套却仍待完善，并提出多项具体倡议，包括政府应重启去年停止的「电动公共小型巴士先导试验计划」，让业界试用不同新车款；其次，现时土地用途分类中并无「充电用地」，改用途的审批旷日持久，「希望政府加快审批，不同局、不同部门可互相配合」。

此外，增程电动车因有柴油发电机而被政府定义为「柴油车」，15年后须强制报废，威力希望将其纳入新能源电动车类别，延长使用期至20年甚至取消报废期。吴志威强调，「产品我们已经有了，未来都很需要政府的支援」。吴卓声更明言，威力目标是将香港市占率提升至50%以上，现阶段所有核心资源优先投放香港。

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