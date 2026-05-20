Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马时亨称习特会如中美关系「十号风球除下」 香港未来10年地位只会更强

商业创科
更新时间：21:51 2026-05-20 HKT
发布时间：21:51 2026-05-20 HKT

贸发局主席马时亨表示，早前中美关系气氛紧张，形容环球经贸挂起「十号风球」，但随著近日「习特会」顺利举行，搭建建设性战略稳定的互动格局，局势则突然转晴，如同十号风球除下，似乎已恢复平稳。

料地缘纷扰不停 惟国际大局看好中国

马时亨出席美国商会的午餐会时表示，美国对内地发展始终存有戒心，相信地缘纷扰仍会持续，但欧洲、东盟多国领袖相继访华，反映国际大局势看好较为稳定的中国。他认为，在此大格局下应要继续发掘新市场，如东盟、中东、中亚、南美等。

相关新闻：马时亨：中东「如瑞士稳定」说法不再 香港可转危为机吸引资金和人才

香港优势越来越突出

对于香港机遇，马时亨称，随著中国市场向好，外资企业大多偏向选择在香港设立区域总部，主要因为香港紧贴国际营商模式，信息自由，银行、资本市场、会计法律等配套完善成熟，营商便利性优势突出。他相信，香港在未来十年，其独特的枢纽地位只会越来越巩固，不断强化，绝不会因地缘政治而走弱。

马时亨又寄语，香港人向来韧力十足，有危就有机、每次都可迎难而上，凭借独特优势与全方位市场布局，预期未来发展势头必定越来越强。

马时亨下月随代表团出访中亚

贸发局正积极推行市场多元化，大力开拓如中亚等新兴市场，包括行政长官李家超率团访问中亚国家，马时亨亦会以贸发局主席身份，随团出发。这次代表团逾60人，将于六月初举行，团员内地与香港各占一半，到访哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦探索商机。

马时亨指，政府率团带内地企业出海，对香港亦有好处，因为不论是内地企业出海布局，或是外资打算进驻大中华市场，香港都是双向首选枢纽。他解释，内地商户认为将区域总部设于香港是一个理想安排，而外资企业亦钟情香港熟悉的国际制度与开放资讯环境，双向互通之下，香港必能持续发挥超级联系人作用。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
7小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
9小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
10小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
6小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
7小时前
契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉
契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉
影视圈
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....
元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....
饮食
6小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
5小时前
帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？FG被逼做楼奴掀热议 过来人痛揭下场：最后一毫子都冇｜Juicy叮
帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？过来人痛揭下场：最后一毫子都冇 FG被逼做楼奴掀热议｜Juicy叮
时事热话
6小时前