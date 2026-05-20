马时亨称习特会如中美关系「十号风球除下」 香港未来10年地位只会更强

贸发局主席马时亨表示，早前中美关系气氛紧张，形容环球经贸挂起「十号风球」，但随著近日「习特会」顺利举行，搭建建设性战略稳定的互动格局，局势则突然转晴，如同十号风球除下，似乎已恢复平稳。

料地缘纷扰不停 惟国际大局看好中国

马时亨出席美国商会的午餐会时表示，美国对内地发展始终存有戒心，相信地缘纷扰仍会持续，但欧洲、东盟多国领袖相继访华，反映国际大局势看好较为稳定的中国。他认为，在此大格局下应要继续发掘新市场，如东盟、中东、中亚、南美等。

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香港优势越来越突出

对于香港机遇，马时亨称，随著中国市场向好，外资企业大多偏向选择在香港设立区域总部，主要因为香港紧贴国际营商模式，信息自由，银行、资本市场、会计法律等配套完善成熟，营商便利性优势突出。他相信，香港在未来十年，其独特的枢纽地位只会越来越巩固，不断强化，绝不会因地缘政治而走弱。

马时亨又寄语，香港人向来韧力十足，有危就有机、每次都可迎难而上，凭借独特优势与全方位市场布局，预期未来发展势头必定越来越强。

马时亨下月随代表团出访中亚

贸发局正积极推行市场多元化，大力开拓如中亚等新兴市场，包括行政长官李家超率团访问中亚国家，马时亨亦会以贸发局主席身份，随团出发。这次代表团逾60人，将于六月初举行，团员内地与香港各占一半，到访哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦探索商机。

马时亨指，政府率团带内地企业出海，对香港亦有好处，因为不论是内地企业出海布局，或是外资打算进驻大中华市场，香港都是双向首选枢纽。他解释，内地商户认为将区域总部设于香港是一个理想安排，而外资企业亦钟情香港熟悉的国际制度与开放资讯环境，双向互通之下，香港必能持续发挥超级联系人作用。