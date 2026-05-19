贸发局称中亚五国已成内企出海目的地 为港带来商机

本港政府正加强与中亚国家联系，贸发局研究总监庞溟表示，中亚五国包括哈萨克、乌兹别克等，近年积极推动改革下，投资环境已出现转捩点，成内地企业出海的合适目的地，同时为香港企业的金融、贸易、物流业等带来很大商机，亦有助推动香港建设成为国际黄金交易中心。

中亚五国与中国多方面互补

中亚五国是指五个「斯坦」国家，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦，以及塔吉克斯坦。庞溟指，中亚国家位于欧亚大陆的心脏地带，扮演枢纽角色，具有战略价值，能与中国多方面互补，并指近年中亚五国推动改革已有实质进展，「推动国际市场从观望、更多研究，到而家投资开花结果，出现边际拐点。」

助港提升黄金交易中心地位

他表示，中亚五国出现了长期增长的趋势，持续吸引中国内地投资，不少内地企业亦研究在当地出海，香港在此能发挥桥梁角色，提供专业咨询、金融、合规等服务。庞溟又指出，由于这些国家拥有庞大黄金储藏量，在交易、结算、仓储等生态与香港互补，有助提升香港国际黄金交易中心地位。

已有14家香港公司在AIFC注册

对于港商的机遇，贸发局首席经济师曾诗韵指出，哈萨克于2018年成立了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），采用普通法管辖，提供良好营商条件，目前已有14家香港公司在AIFC注册，相信继续吸引港商到当地发展。她续称，乌兹别克等国正推动轻工业发展，制造业亦蓬勃，厂商过去的行业转型的经验，能输出至当地。

曾诗韵续指，中亚五国身为新兴市场，为香港提供不少新机遇，举例指去年哈萨克斯坦开发银行及当地企业首度来港发行俗称「点心债」的离岸人民币债；当地公司佳鑫国际资源（3858）亦于哈萨克及香港双重上市，目前见到来港发债及上市仍有需求。

哈萨克经济强 乌兹别克人口多

庞溟指出，中亚五国虽然地理相近，经常视为同一市场，但各有特色，当中哈萨克是中亚经济实力最强，去年GDP录得3,027亿美元，外资投资规模达1,513亿美元；乌兹别克则是当中人口大国，其劳动及消费潜力不容忽视；而土库曼、吉尔吉斯及塔吉克亦在资源、工业、制造业等相继发展。

贸发局引述欧亚开发银行报告显示，截至2025年中，哈萨克已占中国内地对中亚地区直接投资存量超过30%，涵盖天然资源、基础设施、制造业等多个重要领域；而乌兹别克亦吸引中国作为主要投资地，涉及新能源、化工、纺织、矿产、农业、制造业及工业园区等多元化行业。