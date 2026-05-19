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Google伙黑石建AI云合资公司  提供专用自研晶片 加剧与Nvidia竞争 

商业创科
更新时间：12:01 2026-05-19 HKT
发布时间：12:01 2026-05-19 HKT

Alphabet旗下Google及全球私募股权巨头黑石集团（Blackstone）宣布，双方将利用Google的专用晶片，合资成立一家AI云端业务企业。此举将是Google迄今为止对外销售自研晶片并实现商业化变现的最大一次尝试，并加剧其与Nvidia之间的竞争。

据《华尔街日报》报道，合资企业目标是在2027年上线500兆瓦（MW）的算力，大约相当于一座中型城市用电量，未来还将大幅提升算力规模。报道又提到，目前大多数龙头AI公司至少在一定程度上依赖CoreWeave的计算基础设施，而后者使用的是Nvidia晶片。

Google资深高层出任CEO

Google将向该合资企业提供硬件、软件和服务，其中硬件包括被称为张量处理单元（TPU）的Google专用晶片；而Google资深高层Benjamin Treynor Sloss 亦将出任新公司的行政总裁。

至于黑石集团将率先投入50亿美元股权资金，并将持有合资企业多数股权，预计将支持约250亿美元的算力投资（包括杠杆）。知情人士透露，Google和黑石集团已经确定了可能成为该合资企业一部分的数据中心，其中一些数据中心亦正在建设之中。

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