陈浩濂称港私募管理资产规模亚洲第二 仅次内地

财库局副局长陈浩濂于大中华区私募股权投资高峰会致辞时表示，香港私募管理资产规模亚洲第二，仅次于内地，截至4月底，香港有限合伙基金（LPF）注册数目已达1,682只，按年增长50%，随着全球投资者追求分散投资与抗风险能力，香港作为亚洲私募投资门户的角色日益重要。

他表示，在一国两制背景下，香港成为连接中国与全球的「超级联系人」与「超级增值人」，搭建东西方机遇桥梁，特区政府致力为私募股权和风险投资企业提供有利环境，在监管方面致力维持清晰、稳健且具支持性的监管框架 。

鼓励另类资产基金来港上市

陈浩濂表示，港府鼓励另类资产基金来港上市，去年12月，首只获条件认可的上市另类资产基金已批出，将择机上市；强积金当局亦确认，强积金可投资于已获批上市的私募基金，扩大投资者基础。

吸引资本方面，陈浩濂指，今年首四个月，新资本投资入境计划接获3,590宗申请，预期总投资额约1,080亿元。

税务优惠方面，陈浩濂指出，政府正制订方案进一步优化税惠制度，如扩大税惠覆盖范围至养老基金、特定基金等；新增私人信贷、数字资产、贵金属等合资格投资项目；取消基金须获金管局认可的要求等，相关税务修订条例拟于下月提交立法会，目标2025/26课税年度正式实施。