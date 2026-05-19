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ShopBack拓线下回赠 抢攻食肆 盼造就「三赢」 目标年底用户翻倍至200万

商业创科
更新时间：09:29 2026-05-19 HKT
发布时间：09:29 2026-05-19 HKT

本港网购市场发展如日方中，政府统计处数据显示，3月份零售业网上销售价值达33亿元，按年急升35.1%，反映数码消费渠道持续蓬勃发展。在此背景下，各间信用卡及现金回赠平台纷纷出招，汇丰（005）旗下PayMe亦于今年3月推出「消费赚回赠」平台，反映单纯的网购回赠已难突围。而新加坡过江龙「购物与回赠平台」ShopBack于2022年进军香港市场，正尝试跳出传统框架，拓展线下消费、运动等新场景，冀今年把本港用户翻倍至200万名。

冀线下合作商户扩至5000间

ShopBack东亚地区总经理尹子良接受本报访问时表示，该平台目前在港已累积逾100万用户及1,200间合作商户，过去一年平台整体用户量按年增长38%，主要增长动力来自旅游、手机游戏及线下消费，时尚与健康美容等品类亦带来可观增长空间。谈及今年的增长目标，他形容为「非常aggressive（进取）」，指当前港人线上消费意愿仍然旺盛，且平台现时已跳出单纯网购回赠，目标在今年年底将用户数翻倍至200万，线下合作商户由1200间大幅扩展至5000间，重点抢攻餐饮及零售等高频消费领域。

尹子良介绍，平台在香港市场的玩法属于联盟行销（affiliate marketing），用户透过平台连结到商户消费后，商户向平台支付佣金，平台再将部分佣金以现金回赠形式返还用户，以此达成「三赢」。

现时ShopBack正突破传统框架，将回赠拓展至线下食肆。尹子良指，因餐饮消费频率高，为用户日常消费的主要场景，是一个很大的市场，且拓展线下回赠有助推动本地零售市场发展。他续指，线下零售市场增长潜力巨大，惟不少商户目前仍经营存在困难，他们亦愿意透过此方式吸引客流，而平台为建立顾客忠诚度，线下回赠设有「二次消费到帐」机制，即用户首次到店消费后，回赠金额会被锁定，需于同一商户再次消费时方可领取。

港人外游需求强劲 带动定单

另一边厢，港人外游需求强劲，人均每年外游次数高于全球平均水平。尹子良透露，「灵活性」与「全场景」是契合港人旅游消费覆苏趋势的关键，继早前与国泰（293）推出现金回赠转换里数的功能后，旅游板块持续增长，平均定单量达每月每用户3.5宗，客单价亦增长至约1,200元。目的地方面，尹子良指出，以香港及日本占比最高，泰国则为过去一年增长最快的地区。

北上消费潮不影响业务反受惠

被问及港人北上消费会否影响业务，尹子良认为平台反而受惠，不少用户透过平台预订往大湾区的火车票及酒店，尤其是华南地区或大湾区的短途旅行者居多。不过他明确表示，暂无计划开拓内地市场，将继续聚焦包括香港在内的13个现有市场，专注优化商户合作、优惠力度与用户体验。

拟在港推AI购物助手

ShopBack现时在亚太和欧洲的13个市场开展业务，未来将重点优化现有市场的运营、商户合作优惠和AI发展。尹子良指，AI技术的应用成为平台优化体验的重要抓手，目前已在其他市场推出AI购物助手，为客户推荐能获得最大现金回馈的商户以及额外加码的返现活动，未来亦计划将此应用在港推出。

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