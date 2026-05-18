中银大专生客户按年升逾两成 股票及基金资产升幅显著

中银香港（2388）宣布，年轻品牌「理财TrendyToo」联同多间大专院校学会举办互动式讲座及校园路演外，更推出理财互动游戏「理财师兄TrendyChat」，以轻松有趣方式向年轻人传授理财知识和提升防骗意识。

中银香港个人金融及财富管理部副总经理温晞文表示，截至今年3月底，该行18至25岁大专生客户数目按年上升逾两成，投资资产总值亦按年上升五成，当中以股票及基金升幅最为显著。

推理财互动游戏及「心事台」

该行表示，理财互动游戏「理财师兄TrendyChat」已正式上线，让年轻用户透过模拟真实生活场景进行财务决策，助其分析自身理财知识水平，了解个人理财认知缺口，并提供针对性的理财建议。同时，更设立线上「理财心事台」，方便年轻客户提出理财疑问，并定期邀请不同理财专家拆解时下年轻人最关注的理财疑难。

此外，中银香港「理财TrendyToo」推出限时迎新礼遇，由即日起至6月30日，合资格新客户成功开立综合理财账户，可享高达1,588 元迎新赏，登记并完成指定理财任务更可获取抽奖机会，奖品包括周殷廷演唱会门票2张。