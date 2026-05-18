恒大清盘人据报向罗兵咸永道索偿570亿 指控审计过程中存在疏忽及虚假陈述

彭博报道，中国恒大集团清盘人正就针对罗兵咸永道国际及其内地和香港关联机构提起的诉讼，寻求570亿元（人民币，下同）赔偿。

报道指，双方律师表示在上述总金额中，清盘人寻求向罗兵咸永道国际总部实体及其两家本地关联机构追讨380亿元。此外，寻求向香港和内地实体追讨190亿元。

相关文章：会财局就恒大审计向罗兵咸罚款3亿 限制执业半年 两名前负责人罚款1000万

案件核心聚焦于罗兵咸永道对恒大的审计工作。清盘人于2024年提起诉讼，指控罗兵咸永道在审计过程中存在「疏忽」和「虚假陈述」。

该诉讼最初针对罗兵咸永道在中国内地及香港的关联实体，随后清盘人将罗兵咸永道国际亦列为被告。罗兵咸永道国际正试图从案中脱身，并寻求驳回清盘人对其提出的索赔。即使这一尝试成功，清盘人仍可继续针对本地实体推进诉讼。

恒大清盘人为美国企业重组咨询公司安迈顾问黄咏诗 (Tiffany Wong) 和杜艾迪（Edward Middleton），他们于2024年3月入禀香港法院，向香港的罗兵咸永道（Pwc HK）、内地的普华永道中天（PwC China ）以及罗兵咸的国际有限责任合伙人公司 PwC International Limited （PwC IL）提出索偿。根据诉状，该案涉及罗兵咸永道对恒大2017年及2018年上半年财务报表出具的审计报告。

相关文章：罗兵咸预留10亿赔偿恒大股东 与证监达成协议 涉过往业绩遭夸大



