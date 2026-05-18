中海化学称海南业务不受关税影响 受惠地缘政治紧张推升尿素价
更新时间：09:56 2026-05-18 HKT
发布时间：09:56 2026-05-18 HKT
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中国海油集团旗下化肥公司中海石油化学（3983）于海南设立全资子公司海洋石油富岛公司，负责主要生产尿素、甲醛等化肥产品。海洋石油富岛公司相关负责人表示，海南虽实施封关运作，但是旗下所有产品都是境内生产、境内流通，销往内地其他地区不涉及关税问题。
该负责人表示，海南实施封关运作，主要针对的是境外商品入岛管理，而公司属于境内企业向境内区域销售，完全适用国内流通规则，因此不需要缴付额外的关税。他续指，即使有进口原料参与生产，只要在本地加工后增值达到20%或30%，同样享受免征关税政策。
甲醛产品售价曾上调至每吨3500元
自中东战事爆发以来，作为化肥生产主要原料的天然气价格亦随油价上涨。海洋石油富岛公司相关负责人说，今年3月以来，受国际油价走高影响，原料采购成本确有上升，旗下甲醛的产品销售价格曾向上调整，曾于3月曾达每吨3500元（人民币，下同），目前回落至每吨3000元。
谈及现时内地的尿素产品市场，上述负责人表示，目前国内尿素供应比较充足，价格整体处于稳定状态，而近期国际因地缘政治紧张的问题，运输受阻，价格有明显上涨。惟他亦坦言，高价格有助公司盈利表现。
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