中储吁港增大宗商品储存量 最少逾20万吨建生态圈 投资署：北都发挥作用时候

政府近年大力推动黄金及大宗商品市场发展，但目前香港的相关储存量只有2万至3万吨。中储发展总经理、Henry Bath董事长王海滨认为，香港总储存量至少要达20万至30万吨，才可以支撑香港建设大宗商品生态圈，否则本地金融界亦难以介入，希望香港能尽快改善基础设施。投资推广署（投资署）运输，物流及工业总裁王国藩表示，现时是北部都会区（北都）可发挥作用的时候，当中有数个土地项目适合于伦敦金属交易所（LME）认可仓库使用。

洪水桥8公顷地已可使用

王国藩指出，在北都的洪水桥约23公顷的产业园中，约8公顷地现已可使用，故如果有LME持牌营运商或其香港本地合作伙伴对此有兴趣，可向投资署和政府申请。他透露，现时已有炼金厂、相关大宗商品贸易公司等不同行业就8公顷用地接洽，部分公司已进行深入探讨。

另运输及物流局亦于洪水桥规划约32公顷作为物流圈，最快2027年可以使用。为吸引更多高增值产业和企业来港，及推动北都发展，港府已制订优惠政策包的初步框架，涵盖批地、地价、资助或税务减免优惠等工具。

贸易商对半税优惠兴趣大

政府计划今年上半年立法，为大宗商品贸易商落户本港提供税收减免优惠，适用税率降至8.25%。王国藩透露，大宗商品贸易商、金属、新能源和能源行业对本港半税优惠的兴趣很大，部分认真考虑回港，有些国内公司已正与总部洽谈会否将大宗商品的交易台搬来港。他指，以往香港是亚洲最大的大宗商品交易中心，惟后来因税务优惠，促使很多贸易商离港；并指现时香港的半税优惠在税率上具竞争力，相较其他地区，香港税务优惠较为恒常，不会定期评估及调高税率。

中储已在港有两个布局

王海滨表示，北都地段符合公司在港与境内的大宗商品物流，该公司目前在葵涌3号货柜码头，包括获批的两个LME全品类有色金属交割库，以及1个芝加哥商品交易所（CME）铝交割库；另正兴建一个位于沙头角的仓库，预计6月可申请LME的交割仓，反映其于香港的两个布局，邻近码头的仓库可利用国际水运航线的便利，沙头角的仓库偏向利用公路，连接大湾区、广州、广西等地的产业。

他在2024年对香港仓库进行调研，虽然本地整体仓库容量非常大，但以往的货物较轻，如电子产品、消费品等，故大多仓库都采用楼库的建设方式，令地面承载力非常低，通常于1.7吨水平，很少3吨以上。

港交所拟重启黄金期货交易

港交所（388）旗下LME在港的仓库网络自去年7月开始运作，至今有7个营运商经营15个LME认可仓库，总储存量约2.5万吨金属。港交所本月公布，在未来数月内重启黄金期货交易，并会咨询业界。

Marex亚太区金属部门主管刘嘉宝表示，黄金涉及现货交易，其变化速度较有色金属快，建议本港在设计黄金期货合约时，可从物流入手，提升速度。

部份中东实体黄金流港避险

美伊战争后，市场开始忧虑中东市场风险。王国藩表示，有投资者将实体金搬离中东，部份搬来港，形容目前其「非常可观」，惟因国际航运未完全恢复，部分位于中东的黄金仍未能搬走。

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