减肥神药与华盛顿的权力回廊｜蓝血工厂

如果你最近有留意欧美上流社会的八卦，或者滑过几下手机，不可能没听过Wegovy和Ozempic这两个名字。

糖尿病药变控制体重恩物

表面看来，这是一出拯救苍生健康的医学神话。GLP-1，一种本来在人体肠道里安分守己、负责调节血糖并通知大脑「阁下已经吃饱」的荷尔蒙，被药厂的白袍科学家提炼成了合成仙丹。这玩意最初不过是为了医治二型糖尿病，但在西方那个崇尚速成与外表的消费社会里，到了2014年，一纸批文让它堂而皇之地成为了「体重控制」的恩物。从此，世界陷入了一场集体疯狂。

数据最能反映人性的虚荣与贪婪：2019至2023年短短数年间，那些根本没有糖尿病、却千方百计巧立名目开这款药的普罗大众，人数暴增了足足7倍。这块肥肉的香气，引得华尔街各大企业犹如闻到血腥味的大白鲨，争相扑入这片红海，企图分一杯羹。

诺和诺德与礼来手握大量专利

但资本主义的斗兽场，从来不是你想进就能进。在这座金矿的咽喉要道上，早就站著两位把关的「猛人」：一位是丹麦的诺和诺德（Novo Nordisk），另一位是美国本土的礼来（Eli Lilly）。这两大巨头手握几百项后续专利，犹如在自家庄园外拉起了一重重的通电铁丝网。谁想进来抢客？先在法庭上过招。再加上美国食品及药物管理局（FDA）那种拜占庭式的官僚审批，动辄耗上几年光阴，时间，本身就是他们最坚固的护城河。

这两位大佬的博弈，充满了权力游戏的计算。丹麦老大哥诺和诺德靠著 Ozempic和Wegovy先发制人，其核心成分索马鲁肽（semaglutide），本来专利到2026年就该寿终正寝。但这帮人精于「拖字诀」，硬生生将专利保护期延展到了2031年。这招叫画地为牢，霸占地盘不让你越雷池半步。

美国佬礼来又如何？他们拿著效力更猛的tirzepatide，包装成Zepbound和Mounjaro杀入战场。客观而言，礼来的临床数据更漂亮，减重效果更狠。结果这股初生之犊的气势，直接把丹麦老大哥压了下去。礼来更是将身家性命全押在这条赛道上，预计到了2025年，全公司近四分之三的江山，都要靠这类糖尿病及减肥药物来支撑。

两企大洒金钱在政客身上

然而，如果你以为这只是两家企业在实验室里比拼化学方程式，那就太天真了。

真正的修罗场，在华盛顿国会山庄之中。2025年，这两大药厂在政客身上大洒金钱。礼来的游说开销超过1,000万美元，诺和诺德也砸了700多万。花这些冤枉钱所为何事？

说穿了，就是在买「规矩」。美国政府意图干预市场，想压低合资格Medicare领取者的药价，加上贸易保护主义下的关税变动，牵一发动全身。诺和诺德虽是北欧血统，但一半以上的真金白银是从北美人口袋里掏出来的。所以他们乖乖奉上340万美元去做政治游说，图的是搞定专利保护和药价上限的紧箍咒。

礼来的手法更为狠辣，砸下近600万美元盯紧国际贸易谈判，确保第三世界国家不能轻易搞出廉价的仿制药来坏了自家规矩。两大巨头在市场上虽是死敌，但在华盛顿的权力回廊里却极具默契：大笔政治献金，精准地流向了那些高举「加强知识产权保护」、反对政府干预药价的政客口袋里。

大家都在算计，都在华府的泥沼中为自己多争取一天的垄断期。因为华尔街的J.P. Morgan早就开出了盘口：到了2030年，这个市场的规模将膨胀至骇人的2,000亿美元，吞下这颗药丸的人数还会翻倍。

香口胶和薄荷糖突迎来春天

但这场大戏最引人入胜的黑色幽默，并非药厂赚了多少个亿，而是这颗小小的药丸，正在不知不觉间拨动著无数旁人的命运齿轮。

当全民都不再感到饥饿，卖医疗设备的固然可以跟著分一杯羹，但卖零食的就大祸临头了。胃口一旦被化学阉割，庞大的垃圾食物市场随时面临大洗牌。更滑稽的是，著名朱古力品牌Hershey的CEO赫然发现：因为这款神药会减缓肠胃蠕动，导致用家口气变差，旗下的香口胶和薄荷糖销量，竟然莫名其妙地迎来了春天。

一个看似毫不相干的化学反应，悄悄翻转了整个游戏。药厂在华盛顿拼命筑起城墙，却在蝴蝶效应下，将隔壁街的零食铺和糖果店也卷进了这场漩涡。出得嚟行，预咗要还，世上从来没有孤立的胜利。

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