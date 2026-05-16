内地新能源车掀加价潮 成本飙升兼政策转变 车企利润跌至临界点

过去几年内地新能源汽车市场价格战如火如荼，惟今年3至5月形势逆转，超过10间车企陆续官宣加价或削减优惠。具体而言，比亚迪对旗下部分车型智能驾驶选装包价格上调逾2000元（人民币，下同）；小米新一代SU7全系加价4000元；特斯拉Model Y长续航版及高性能版分别上调1.8万元和2万元。蔚来、小鹏亦计划第二季加价，极氪、阿维塔等品牌亦已收紧金融免息购车政策。专家指出，新能源车加价具备持续支撑力，预计全年将延续向上调整趋势。

为何今年车企纷纷加价？市场分析指出，主因有三座大山压顶，分别是晶片成本飙升、政策转变及车企利润跌至临界点，被逼加价。

原材料及晶片价格暴涨

核心原材料与晶片成本飙升，是导致车企加价的原因。黄河科技学院客座教授张翔指出，电池级碳酸锂均价从2025年7月的每吨7.5万元，飙至2026年3月约17万元，涨幅超过130%。除因海外锂矿出口国如津巴布韦、澳洲削减出口、主动减产，另一方面是国内矿企停工整改，供应整体收紧。受此影响，以一辆典型电动车消耗约50至80公斤碳酸锂计算，单车电池成本增加约3000至5000元。

晶片方面，AI算力中心建设火热，晶片工厂优先供货AI领域，挤压车规级晶片产能，存储晶片价格暴涨近300%，单车晶片成本从700元升至2000元。此外，由于天然橡胶干旱、合成橡胶受油价影响价格翻倍、炭黑环保限产等原因，4月中旬起逾70间轮胎企业发涨价函，乘用车胎涨幅2%至5%，进一步推高成本。

新能源车购置税全免变减半

另一个导致车企加价的原因，是政策环境转变。根据现行政策，2026年起新能源汽车购置税由全额免征调整为减半征收，最高减免额降至1.5万元。以一辆售价20万元的电动车计算，落地价将增加约9000元。该笔差额需由消费者承担，或由车企自行补贴。过去不少车企为抢占市场份额，曾以「包购置税」方式吸客，惟车企历经长久价格战，已难以持续贴钱促销。瑞银估算，上述因素叠加，一辆普通中型智能电动车的成本将大增4000至7000元。

其三是车企利润已跌至临界点，不加价难以为继。乘联会秘书长崔东树提供的数据显示，2025年汽车行业销售利润率仅4.1%，2026年前两个月进一步跌至2.9%，81.9%的经销商出现「价格倒挂」，超过半数录得亏损。6年前行业利润率尚有8%，如今已跌穿5%的「警界线」，整车制造业在产业链中几近无利可图，加价是修复利润的必然选择。

车企盈利不断收窄，以零跑汽车（9863）为例，昨日公布截至今年3月底止首季亏损扩大2倍，至3.9亿元人民币，亏损扩大的原因，主要是毛利总额下降及开支增加所致。

低价车市场快速萎缩

有消费者发现，与以往减价时铺天盖地的宣传不同，此次车企加价异常低调，销售人员多以「配置升级」「现车优势」淡化加价幅度。另外，无论是直接加价还是缩减优惠的品牌，均为真正有意购车的顾客预留了1000至5000元的议价空间，部分门店更可透过赠送装饰、保养套餐等方式变相让利。对此张翔表示，当前车市虽结束恶性价格战，但竞争依然激烈。低调调价不会主动挑起行业价格舆论战，也避免被竞争对手抓住营销把柄、借机抢占市场。而变相让利这种「明涨暗降」的灵活操作，既传递成本上涨讯号，又避免因价格刚性流失客户。

价格上涨，令汽车零售均价上升，乘联会数据显示，2025年乘用车零售均价为17万元，2026年3月已升至17.5万元。均价上涨的趋势可能还会延续。崔东树指出，一方面，低价车市场正快速萎缩，2026年第一季度5万元以下车型销量按年暴跌53%。另一方面，北京车展亦呈现「大车领衔」格局：据威尔森统计，215款参展车型中，C级中大型轿车占29款，C级中大型SUV多达34款，D级全尺寸SUV亦有29款。车型越造越大，售价自然有增无减。

张翔认为，新能源车加价具备持续支撑动力，预计全年将维持价格向上调整态势。他指出，正常健康车企的合理利润率应在10%至20%，目前远未达标，加价本质是价格回归价值、修复行业利润，而这一调整周期不会太短。与此同时，比亚迪、吉利等中国龙头车企已跻身全球销量前十，产业规模与供应链话语权不断增强，毋须依靠低价「内卷」抢市场，具备长期稳定价格的基础。此外，晶片、锂矿等上游原材料供需偏紧的格局短期难以彻底缓解，国际地缘局势易推高油价，新能源替代需求长期存在，购置税补贴暂时看不到再度大幅加码的可能。在多重因素互相带动下，新能源车价短期难以回落，中长期将保持稳中上行趋势。



