国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国

美国总统特朗普日前访华，在周四（14日）举行国宴上，一位女士坐在全球首富马斯克与苹果公司行政总裁库克中间，同桌则有英伟达行政总裁黄仁勋，这位能够坐在美国科技巨头旁边的女士是蓝思科技（6613）董事长周群飞。她在1970年出生于湖南农村，中二辍学南下深圳的打工，经过30年时间建立了一个市值逾2000亿港元的手机玻璃王国，自2006年起已是苹果iPhone手机玻璃的供应商，个人身家则超过1100亿元人民币，在中国女性富豪榜名列第二。

据央视报道的画面，最少10位中国企业家有份出席周四的国宴，当中4人安排与马斯克、黄仁勋及库克同桌，包括蓝思科技董事长周群飞、福耀玻璃董事长曹晖、海信集团董事长贾少谦，以及万向集团董事长鲁伟鼎，这一桌可谓集齐了中美科技制造领域最核心的巨头。

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周群飞在国宴上坐在全球首富马斯克与苹果公司行政总裁库克中间。（中央电视台截图）

股价周五逆市升半成

周群飞与各大巨头「同枱食饭」的消息一出，蓝思科技的A股及H股周五逆市分别升近5.9%及5.2%，公司总市值重上逾2000亿港元。

周群飞出身可以用「传奇」来形容，1970年出生于湖南省湘乡市壶天镇一个偏远贫困的山村。母亲在她5岁时离世，父亲在60年代因制作炸药发生意外而双目失明，家庭生活的重担早早落在了她的肩上。周群飞年仅15岁、刚读完中二，为了生计被迫辍学，毅然南下深圳打工。

中二辍学到深圳打工

周群飞最初带着学服装设计梦想到深圳，在亲戚安排下先是在建筑工地工作，随后进入了一家名为「澳亚光学」的手表玻璃加工厂，在流水线上从事切割和打磨玻璃的最基层工作。勤奋的周群飞并不甘于当「工厂妹」，她省吃俭用报读夜校，在短短四年间学习了会计、电脑等知识，为日后管理企业奠定基础。

周群飞在「澳亚光学」的工作证。（网上图片）

周群飞早年一边打工，一边进修会计、电脑等知识。（网上图片）

1990年，澳亚光学工厂因扩建中途停工，老板打算放弃之际，年仅20岁的周群飞「胆粗粗」向老板自荐接管工厂，她将自学的丝网印刷技术，应用到手表玻璃上，印制出特殊图案与文字，新产品随即被市场一抢而空，令该厂成为公司生意最好的分厂。

然而，初初崭露生意才华的周群飞却遭到老板亲戚的排挤，于是她于1993年带着2万元人民币积蓄，跟家人租下一间民房「另起炉灶」，以家庭作业方式继续玻璃丝网印刷事业。

金融风暴成做大契机

1997年亚洲金融风暴，大量企业倒下，周群飞获得不少客户抵债的旧设备，因而打通了玻璃切割、修边、抛光、镀膜等全产业链，由单纯的代工，升级为手表玻璃供应商。2001年她大胆将手表玻璃工艺应用于手机面板，成功研发出全球首款玻璃屏幕手机TCL 3188，一改当时采用有机玻璃屏的潮流。

摩托罗拉合作变大厂

2003年，周群飞成立「蓝思科技」，公司名取自镜片英文「lens」的谐音。翌年与当时的手机巨头摩托罗拉（Motorola）合作，她带领团队攻克了技术难关，成功生产一款通过严格垂直跌落测试的手机玻璃屏，随后因摩托罗拉V3手机风靡全球，三星、诺基亚、HTC、爱立信等全球一线手机厂商也找上蓝思科技，令公司一跃成为全球手机供应链的核心。

周群飞在2003年成立「蓝思科技」，取自镜片英文「lens」的谐音。

攻破首代iPhone技术难关

苹果公司的iPhone引发智能手机的时代，蓝思科技在第一代iPhone生产前已开展合作。当时是2006年，苹果第一代iPhone发布前，决定将塑胶面板推倒重来，改用玻璃屏幕，在全球遍寻供应商，终于找到蓝思科技。周群飞的团队与苹果在工厂反复研发，终于合力打造出第一代iPhone的玻璃面板。此后，蓝思科技深度参与苹果几乎每一代、每一款核心产品的研发与生产，从iPhone、iPad、Apple Watch、Mac到Apple Vision Pro。

蓝思科技与苹果公司合作多年，周群飞与库克也私交甚笃。（网上图片）

周群飞亦因此获得「手机玻璃女王」的美誉，但她始终保持低调作风，甚少接受访问以及出席公开活动。有跟了她十几年的老员工说，她每天早上准时上班下班，从来没有因为自己成为富豪而翘班或迟到，并且照常在公司饭堂吃饭，出差坐经济舱；她又经常走进工厂，和前线工人聊天聊技术，对于跟了她数十年的老员工，她也叫出得名字，逢年过节也关心这些员工的生活。

福布斯去年估计周群飞及其家族财富达130亿美元，折合超过1000亿港元。（网上图片）

蓝思科技2015年3月18日在深圳创业板上市，2025年7月9日再在港交所上市，不过其港股上市以来表现不算突出，10月初曾高见33.94元，较招股价高出87%，近月股价一直在20元左右徘徊。皆因2026年第一季，蓝思科技出现了近4年来的首次单季亏损，由盈转亏1.5亿元人民币，营业收入141.4亿元，跌17.1%，主要是消费级存储缺货，令智能手机及电脑类收入减少。

周群飞近年带领公司进军汽车及机械人产业，务求为公司拓展新增长点。（网上图片）

近年涉汽车、机械人产业

除了手机玻璃，蓝思科技近年已将产品拓展至新能源车领域，与Tesla、宝马、Benz、大众、比亚迪等车企合作，除了传统车载玻璃，产品线也拓展至中控模组、仪表面板等、B柱C柱、充电桩及无线充电模组等。

蓝思科技也有涉足近年大热的机械人产业，包括与智元机器人合作生产的「灵犀X1」人形机械人，产品已实现批量交付。2025年底则获越疆机器人的1万台四足机械狗整机组装订单及1000台具身智能机械人采购订单。周群飞曾透露，蓝思在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。

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