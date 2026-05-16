OpenAI伙Plaid推个人化财务建议 强调不取代专业顾问

OpenAI与金融数据平台Plaid合作，为ChatGPT用户提供个人化财务建议。OpenAI 表示，ChatGPT并非专业财务顾问的替代品。

据彭博报道，ChatGPT过去只能提供一般财务建议，例如「自动化储蓄」或「将外卖减少到每周一次」，缺乏深入了解消费者实际财务状况的能力，因此无法提供更具针对性的指引。

基于用户帐户资料作答

而由于美国大多数消费者已透过Plaid将银行帐户连结到金融科技平台，这些数据来源将让ChatGPT提供更广泛的建议。例如，它可以精确指出应该先偿还哪一张信用卡，以及具体金额。不过OpenAI表示，ChatGPT并非专业财务顾问的替代品。

Plaid行政总裁Zach Perret 表示，目标是「让人们拥有更大的财务自由」，他解释这意味著「更好地理解现有的金融产品，也意味著对整个金融系统有更大的信任」。

逾2亿人用ChatGPT理财

事实上，越来越多消费者开始依赖ChatGPT等大型语言模型来获取财务建议。据该公司周五公布的声明，已有超过2亿用户使用该平台来处理预算、投资问题以及其他与财务相关的查询。这些问题传统上由顾问回答，但不少金融顾问公司也开始利用 AI 来提升并拓展自身的服务。另一AI初创Anthropic近来也在金融服务领域寻找机会，该公司本月初推出了能处理更广泛金融服务任务的智能代理。

OpenAI产品主管Ty Geri表示，目前ChatGPT对金融帐户的存取仅限于「唯读」，这意味著转帐或其他操作仍需由消费者自行完成。此外，服务仍未能真正全面掌握消费者的财务状况。例如，房屋净值不会出现在已连结的帐户中。

