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蜜雪获黄仁勋帮衬 火速上线「大佬同款」专区 「液冷降温和蜜桃四季春更配」

商业创科
更新时间：11:34 2026-05-16 HKT
发布时间：11:34 2026-05-16 HKT

英伟达行政总裁黄仁勋周五身穿标志性皮褛在北京南锣鼓巷「扫街」，其中花了买8元人民币买蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶。蜜雪（2097）获黄仁勋帮衬后，随即展开宣传攻势，先在官方微博亦发帖，称「液冷降温和蜜桃四季春更配哦」，同日亦在点单小程序火速上线了「大佬同款」专区，让消费者点选黄仁勋同款的饮品。

黄仁勋在北京「扫街」时喝蜜雪冰城的蜜桃四季春。（网上图片）
黄仁勋在北京「扫街」时喝蜜雪冰城的蜜桃四季春。（网上图片）

美国总统特朗普周五结束访华行程，黄仁勋未有随行离开，他周五到访了北京南锣鼓巷「扫街」，吃了米芝莲推介的炸酱面，又被途人推介「品尝」一瓶豆汁，黄仁勋喝了一口后面露难色，皱眉问道：「这甚么东西啊？」另外黄仁勋花了买8元人民币买了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，边行边喝。

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蜜雪冰城官方微博宣传黄仁勋喝的蜜桃四季春。（网上图片）
蜜雪冰城官方微博宣传黄仁勋喝的蜜桃四季春。（网上图片）

CEO随即发文抽水

获黄仁勋帮衬后，蜜雪首席执行官张渊随即发朋友圈，说「最顶级的显卡，往往需要最纯粹的散热方式」。其后蜜雪冰城的官方微博也展开宣传，发文称「高温模式已开启！液冷降温和蜜桃四季春更配哦。」配图海报中，展示了蜜雪冰城的蜜桃四季春果茶，旁边又加上了一件黑色皮褛和一张显卡，明显借黄仁勋的经典造型和英伟达显示作宣传。

此外，蜜雪冰城的点单小程序同日也火速上线「大佬同款」专区，让消费者点选黄仁勋同款的饮品。

蜜雪冰城的点单小程序火速上线「大佬同款」专区。（网上图片）
蜜雪冰城的点单小程序火速上线「大佬同款」专区。（网上图片）
黄仁勋同款蜜桃四季春。（网上图片）
黄仁勋同款蜜桃四季春。（网上图片）

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