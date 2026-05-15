谭仔全年收入跌6%利润反增 带动母企东利多海外业绩创新高 今年攻「麻辣烫」市场

本港米线餐饮龙头谭仔去年私有化后，母企东利多披露其业绩。截至今年3月底，谭仔全年收入517.8亿日圆（约25.6亿港元），按年下降5.7%，但由于谭仔策略性关店，以及控制食材与人工成本，利润重拾增长，推动东利多海外业务盈利大幅增长。

业绩显示，东利多的海外业务经营溢利录得52.85亿日圆，按年大增1.09倍，创新高，远胜去年指引的36亿日圆，当中来自丸龟制面贡献上升，亦与谭仔盈利改善有关。

削低毛利外卖 内地策略性关店

东利多指出，香港餐饮市场持续低迷，谭仔在香港的销售额疲弱，但期内及时将低毛利的外卖订单提升至合理利润水平，店舖盈利能力有所提升；另外内地及新加坡已策略性关闭亏损严重的店舖，其在内地、新加坡及日本盈利正持续改善，加上首个特许经营业务在菲律宾开业，带动谭仔整体利润增长。

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日本设谭仔麻辣烫专门店

未来发展方面，该集团指，谭仔已加入麻辣烫市场，于日本推出「谭仔麻辣汤」专营餐厅，亦在香港推出「三哥烫」概念店；另外正加速开拓马来西亚和菲律宾市场。

今财年收入料增4% 全球门店净增11间

谭仔占东利多海外业务收入约一半，东利多预计，于2027年3月底止年度，谭仔收入将增长4.3%，至540亿日圆（约26.9亿港元）。

截至今年3月底，谭仔全球店舖有232家，当中新开13家及关闭11家，净增2家；预计今个财年总门店将增至243家。

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东利多：谭仔私有化后加强增长策略

东利多称，去年私有化谭仔后，有效利用集团资金，包括加强增长策略，以及降低维持上市的成本。该集团又提及，丸龟制面成海外业务的最大增长动力，特别是香港餐厅的收入及利润均录得增长。

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