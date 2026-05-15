传OpenAI拟控告苹果违约 斥整合敷衍了事 苹果另觅伙伴 测试Claude及Gemini

据彭博引述消息报道，苹果与OpenAI为期两年的合作关系已出现紧张迹象。OpenAI不满未能从苹果的合作中获得预期收益，目前正采取进一步法律行动，准备向苹果发出违约通知。受消息影响，苹果股价周四一度受压，跌最多1.2%至295.38美元。

消息指出，OpenAI的法务团队正与外部律师事务所合作，研究多项方案，包括正式指控苹果违反合同，但暂不提起正式诉讼。

指控苹果未尽力推广

据悉，OpenAI高层认为苹果并未履行推广ChatGPT的承诺。一名匿名OpenAI高层直言，「我们在产品层面已竭尽所能，但他们却没有，甚至连基本的努力也欠奉。」OpenAI原本预期，透过将ChatGPT整合至苹果软件，能吸引更多用户订阅其聊天机器人服务，并在Siri语音助理中取得核心位置。

然而，目前苹果设计的整合方式，需要用户对Siri发出语音或文字指令时，明确提及「ChatGPT」一词才能启动功能，且回答内容被局限在小视窗内，资讯量有限。另外，调查显示，苹果用户仍倾向使用独立的ChatGPT App。

整合方式损害品牌形象

OpenAI最初预计该协议每年可带来数十亿美元的订阅收入，为首次公开募股（IPO）铺路。OpenAI认为，苹果这种实施方式不仅损害了OpenAI的商业利益，更对其品牌形象造成负面影响。

市场预计苹果将在6月8日的全球开发者大会（WWDC）上发布iOS 27系统，届时将引入「扩充功能」（Extensions）架构，允许使用者自主选择多款第三方AI模型。

每年支付Google 10亿美元

除了OpenAI，苹果正测试整合Anthropic的Claude及Google的Gemini。值得注意的是，苹果已向Google每年支付约10亿美元，以使用其AI技术。苹果行政总裁库克曾表示，选择Google是因为相信其AI技术能提供最强大的基础。

