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卡乐B转黑白包装 日本薯片巨头忧影响购买欲 揭消费者「2秒定律」 拆解透明袋一大缺点

商业创科
更新时间：13:34 2026-05-14 HKT
发布时间：13:34 2026-05-14 HKT

为应对石油脑短缺，日本零食大厂卡乐B（Calbee）公布，旗下薯片等14款小食，包装将改用黑白印刷。日本另一薯片巨头湖池屋，接受日媒访问时透露，黑白包装或影响消费者购买决定，又指改用透明包装有一大困难。

消费者仅花2至3秒选择零食

湖池屋公关代表接受日媒《Money Post》访问时，消费者进入商店后，并不会花时间精挑细选产品，一般在2至3秒内迅速作出选购决定。

就著消费者购买薯片等零食的习惯，湖池屋认为包装设计及颜色，是消费者识别产品的重要元素，亦有助提升产品予消费者的兴奋感。例如湖池屋选用黄色代表海苔盐味风味，红黑代表招牌辛辣口味等。面对石油脑短缺，湖池屋强调需要考虑，未来消费者对包装颜色的感知及心理会发生怎样的变化。

网民想像日本货架上的产品陆续「变成黑白」。 X@sawablo
网民想像日本货架上的产品陆续「变成黑白」。 X@sawablo

透明包装难延长保存期

湖池屋第一款海苔盐味薯片，推出时曾选用了透明包装。被问到会否考虑以透明包装，解决印刷上的难题。湖池屋解释，为了防止日照、湿度、氧气等因素，影响薯片的品质，现在一般会改用镀铝薄膜作为薯片产品的包装，令保存期延长至6个月至1年。而改用透明包装，就很难做到这效果。

至于采购包括石油脑等包装材料问题，湖池屋认为短期内采购不会遇到困难，强调公司正考虑各种采购上的应对措施。

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