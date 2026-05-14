eBay拒绝收购建议 GameStop执行长大反击

GameStop提出以560亿美元收购eBay，遭eBay董事会拒绝。GameStop执行长Ryan Cohen反击eBay董事会的决定，并对eBay执行长的薪酬提出质疑。

斥eBay董事会 应尽力为股东争取利益

eBay董事会在一封致GME执行长Ryan Cohen的公开信中，指收购建议既不可信，而且吸引力欠奉。

收购遭eBay拒绝后，Ryan Cohen接受访问时表示，eBay董事会应尽力为股东争取最大利益，并积极参与今次收购建议。如eBay董事会拒绝，他将采取一切必要措施。

Ryan Cohen在致eBay主席Paul Pressler的公开信中，表示eBay股东应对收购建议有发言权，斥eBay董事会不应该在未深入了解收购实质内容的情况下，就否决了每股125美元的收购建议。Ryan Cohen强调今次收购经济效益显而易见，eBay股东应有机会评估收购建议。

据报Ryan Cohen曾要求与eBay董事会会面，但遭到拒绝。

Ryan Cohen称自己担任GameStop执行长，一直未有领取人工，亦未有奖金，更没有巨额离职补偿。

质疑eBay执行长薪酬 称自己无人工无奖金

Ryan Cohen在信中对eBay执行长Jamie Iannone的待遇提出质疑，他指Jamie Iannone六年来合共领取了1.44亿美元薪酬，但从未在公开市场上购买一股eBay。Jamie Iannone的1.44亿美元薪酬，当中约88%是以股权方式发放。

作为对比，Ryan Cohen称自己担任GameStop执行长，一直未有领取人工，亦未有奖金，更没有巨额离职补偿，反而投入了1.28亿美元购入GameStop股份。Ryan Cohen更强调，自己是老板兼经营者，而不是透过专业机构聘请的主管，他又直言eBay是由一群失败者营运。