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贺以礼退休离开太古集团 离任国泰主席 白德利接任

商业创科
更新时间：11:08 2026-05-13 HKT
发布时间：11:08 2026-05-13 HKT

国泰航空（293）今早公布，贺以礼因退休离开太古集团，将根据公司章程退任公司常务董事及董事局主席，并将不会参与重选；而现任公司非常务董事白德利已调任公司常务董事，并获选为董事局主席，上述变动由今日（13日）举行公司股东周年大会结束时起生效。消息传出后，国泰今早股价曾跌近2%至12.35元。

公告指出，贺以礼已确认，与董事局并无任何意见分歧。他于1988年加入太古集团，曾出任太古集团在香港特别行政区、德国及中国内地的航空、饮料及实业部门多个职位；其后于2019年11月6日起为国泰董事局主席及常务董事。董事局谨向其给予公司的竭诚服务及宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。

白德利为太古集团主席

白德利方面，2021年8月25日起出任公司董事，亦是香港太古集团、太古公司及太古地产主席，并将于2026年5月13日出任太古可口可乐主席。

公告提到，孙玉权将退任公司非常务董事，亦将不会参与重选；王明远已辞任公司非常务董事。马天伟已获委任为公司非常务董事；曲光吉已获委任为公司非常务董事。

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