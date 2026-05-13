乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」

乐风集团今早宣布，集团创办人及主席周佩贤已于昨日（12日）离世。目前可见，乐风集团Facebook官网头像已转为黑白。

永远缅怀杰出领导者

公告指，周小姐生前致力于在地产项目中实践创新、美学与文化的融合。她的热情与独特视野，赋予了集团不朽的价值。集团将永远缅怀这位杰出的领导者。

集团团队将秉持周小姐的精神，恪尽职守。诚挚感谢各股东及各界友好长期以来的关心与慰问。愿周小姐安息。

乐风集团于2012年成立，多年来主打「轻资产」发展模式。集团透过引入外部投资者共同持股，并由投资者以「同股同权」方式持有专案公司的股份；乐风则专注于提供管理及专业服务，透过专案公司进行地皮收购、住宅发展以及工商厦拆售等业务。资料显示，以此模式开发的项目涵盖4项住宅、3项商厦及1项工厦，总投资额高达近100亿元。

乐风集团今早宣布，集团创办人及主席周佩贤已于昨日（12日）离世。

年初曾受访回应股东纠纷

然而，随着近年投资环境艰难与地产市道转弱，集团「轻资产」模式备受考验，内部矛盾逐渐浮面。自去年底起，有个别项目股东表示与周佩贤的意见分歧日益加剧，并控诉她态度欠佳，曾在WhatsApp群组留下「我做嘢唔驶你教」后退群；同时质疑项目销售进度太慢，并对集团多次要求股东追加资金，形容自己被当成「提款机」，部分股东更酝酿投票罢免其职务或将公司清盘。

在逆市中已尽全力做到最好

针对种种指控，周佩贤于今年年初接受媒体访问时表示，自己在逆市中已尽全力做到最好。对于「群组发脾气」一事，她承认当时被反复追问而「情绪上来」，但强调团队有时甚至在凌晨仍在回复问题，已做到「尽快」。

在定价与销售策略上，周佩贤在访问中解释，无论是售价抑或重大决策，均是由股东以出资比例经「少数服从多数」机制投票决定。至于被指要求股东「一顶再顶」加码集资，她澄清这是基于银行贷款需求、利率抽升及建筑成本上涨等不可控因素，且股东协议已清楚订明各人有责任按比例补足资金，一般约为原始本金的一成。

对股东不信任感失望

面对部分股东扬言清盘，周佩贤当时坚决回应「不可行」，指项目涉及银行贷款抵押，中途停工只会令股东「血本无归」。面对股东的「不信任」，周佩贤坦言觉得失望，她曾指，自己除担任顾问，部分项目亦会视乎公司营运及资金情况而参与投资，通常占比少于5%，她还坦言，「大家坐同一条船，我尽力寻找物业买家，只望与股东同舟共济。」她表示，理解市场低迷令期望出现落差，「以往赚钱时也有股东嫌回报不够，逆市下疑问更多。」

她在访问中还指，自问已经「做到尽」，面对不理性投资者则感到气馁，但相信仅为少数，并承诺自己会继续与股东寻求共识，「我收到的鼓励留言还是占多。」

Upper Prince至今仅录2宗成交

事实上，乐风旗下地产项目的近期表现亦反映了其面临的困境。今年2月，集团位于大角咀必发道的全新商厦「ONE BEDFORD PLACE」，在市场放售近两年仍未能成功沽出后，最终沦为银主盘，并遭接管人委托地产代理作招标放售。住宅业务方面同样遇冷，集团于去年11月推出位于太子的新盘「Upper Prince」，合共提供139个单位，惟据项目的成交纪录册显示，由推售至今暂时仅录得两宗交投，销情显得相当缓慢。

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