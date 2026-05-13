据报英伟达黄仁勋 将随同特朗普访华

特朗普预计今日抵达北京，并于明日与国家主席习近平会晤。消息指出，之前未有出现于访问团名单上的英伟达执行长黄仁勋，亦会随团访问中国。

消息指黄仁牺联同十多名企业领袖 随团访问中国

《路透》引述两名消息人士报道，黄仁勋将联同十多名美国企业领袖，随团与特朗普于本周访问中国。

今次访问团阵容成员，包括特斯拉创办人马斯克（Elon Musk），苹果执行长库克（Tim Cook）、贝莱德执行长芬克（Larry Fink）、黑石集团执行长苏世民（Stephen Schwarzman）、GE Aerospace执行长卡普（Larry Culp）、Meta总裁米克（（Dina Powell McCormick）、波音执行长欧特柏格（Kelly Ortberg）等十多名企业领袖。

黄仁勋早前表示 中国不应获得最先进晶片

黄仁勋于本月4日出席第 29 届米尔肯研究院（Milken Institute）全球峰会时，被问到中国应否获得「最新、最顶尖晶片」时，他的回答是「不」。黄仁勋并指美国应在AI领域保持领先地位。

英伟达H200晶片虽然获美国政府出口许可向中国客户销售，但美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）在上月于国会接受质询时表示，中国至今仍未采购H200晶片，连一枚都没有，并指中方希望将投资重心投放于本土产业自主发展上。