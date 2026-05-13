三星电子与工会谈判失败 恐面临18天大罢工 股价一度跌逾6%

全球最大记忆体晶片制造商三星电子恐面临一场大规模罢工，该公司工会代表宣布谈判已失败，并指「工会提出的所有议题，没有一项得到回应」，威胁逾5万名工人将于5月21日起展开为期18天的全面罢工。三星电子则表示，与工会谈判破裂感到遗憾，并指这可能会加剧员工、股东和公众的焦虑，将努力继续与工会谈判，以避免最坏情况发生。

受消息影响，韩股三星电子（005930）股价今早曾跌6%至262000韩元，其后跌幅收窄，暂报278250，跌约0.3%。

核心分歧在于奖金分配

综合媒体报道，三星与工会核心分歧在于奖金分配方案，目前三星员工的奖金设有上限，不可超过年度基本工资的50%；工会则要求彻底废除上限，将营业利润的15%直接用于员工奖金，并将相关条款写入劳动合约。

三星的回应是提供营业利润的10%作为奖金，并附加一次性特别补偿，称其「超过行业标准」。该公司高层认为，工会的要求长期来看难以为继。

韩国财长：不惜一切避免罢工

韩国财政部长具润哲对谈判失败表示「深切遗憾」，表示「必须不惜一切代价避免罢工」，并指政府将「坚定不移地支持工会直至最后一刻」。韩国国家劳动关系委员会（NLRC）在声明中则表示，若劳资双方共同提出请求，委员会随时准备提供进一步调解后支持。

值得留意的是，驻韩美国商会本周曾发表声明称，三星电子若出现重大生产中断或营运不确定性，可能对全球内存半导体市场造成额外压力，进而加剧供应瓶颈、价格波动、采购不确定性，以及更广泛的供应链不稳定。