泡泡玛特进军茶饮 POP BAKERY首间直营店落户秦皇岛 分析：新业务内卷严重

泡泡玛特（9992）杀入餐饮业，旗下甜品品牌POP BAKERY首间直营门店将于秦皇岛阿那亚开业，并首度增设茶饮产品。今年2月起，POP BAKERY快闪店已陆续落地，惟公司股价自2月中旬高位274.2元以来，已累计回落4成，昨日再跌2.69%，收报162.9元。尽管公司昨日派发首季成绩表亮眼，整体收益按年增长75%至80%，但分析指出，新业务如小家电、烘焙店等业务，不但内卷严重，亦会增加营运成本，未来股价仍须靠核心IP开发支持。

快闪模式迅速在全国复制

POP BAKERY为泡泡玛特旗下的独立甜品品牌，早在2024年8月，泡泡玛特便已在其北京线下乐园中开设「MOLLY的甜品屋」，将IP形象与甜品体验相结合，初步试水IP衍生消费场景。自今年2月来，POP BAKERY以快闪模式迅速在全国复制，陆续落地上海、成都、等多个城市，截至目前已在全国拥有21间主题甜品快闪店。

泡泡玛特人士向内媒透露，新门店的核心业务与品牌主线仍以甜品为主，未来有可能进一步拓展自营茶饮与咖啡产品，形成「甜品+茶饮」的多元化产品组合。

泡泡玛特昨日公布，首季整体收益按年增长75%至80%，其中中国收益增长100%至105%，为增长核心引擎；中国以外的亚太按年增长25%至30%，美洲增长55%至60%，而欧洲及其他地区按年增长60%至65%。

后续股价仍靠开发核心IP

香港股票分析师协会副主席曾永坚指，当前泡泡玛特核心的「Labubu」热潮已退，市场上同类潮物竞品频出，该公司过往「一品独大」的优势不复再，此次拓展烘焙等新业务，虽然意在多元化开源，但相关市场竞争激烈且内卷严重，新业务不仅会增加营运成本，还未必能带来显著边际效益。他认为，泡泡玛特虽未到「气数已尽」的地步，但后续股价支持仍依靠开发具有强大影响力的核心IP。

