乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘

乐风集团创办人周佩贤（Carol）据悉今午在寓所轻生。活跃于本港地产及餐饮界的周佩贤，过去十多年楼市黄金周期，凭「轻资产」模式立足地产界，最初在工厦活化领域崭露头角，其后转战市区重建，项目涵盖高端住宅、零售及工商物业。靠地产发迹的她，其后亦涉足餐饮业务，创办楚撚记大排档，惟旗下不少品牌近年因市道不利而结业。

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草根出身 靠旧区活化赚第一桶金

周佩贤原为一名80后草根工程师，据称幼时曾住石硖尾徙置大厦，之后才搬入公屋，父亲是一名装修判头，耳濡目染下亦熟悉装修工程。她于2004年毕业于香港大学土木工程系，其后留学英国取得金融硕士学位。

她过去受访时忆述，早年睇准旧区活化有机遇，在大学毕业后获父亲免息借出250万元打本创业，条件是要4年后偿还。她很快便迎来回报，在铜锣湾旧楼群以190万元买入人生首个物业，将单位翻新3个月后，便以300万元出售，赚到第一桶金。

如是者，她不断复制「胜利方程式」，持续翻新了数十个物业，成功如期归还本金给父亲，还在没有杠杆下大赚约400万元。因应香港推出楼市「辣招」，防止炒家短期内转售，她之后转战工厦活化，业务规模亦越做越大，参与市区收购及重建。

晋身发展商 9年项目累积规模逾60亿

周佩贤于2012年创立乐风集团，采用「轻资产」模式，虽然身为发展商，但其角色是专业项目管理及房地产顾问服务提供者，为基金及投资者寻找项目，并提升资产价值，在项目完成后收取管理费及「表现费」。她曾透露，乐风通常在项目的权益只占少数，「可能只有3%，部分可能甚至无。」

乐风的首个项目以1000万元买入葵涌一个4000呎工厦，以外国工业风为蓝本，翻新后拆细8个单位出售，成功以每个约200万元售出，计及翻新成本，短短三个月净赚数百万元。据早前报道指，乐风集团截至2021年，在开业短短9年已完成26个项目，包括有工厦活化、旧区商厦及住宅重建，项目累积规模逾60亿元；之后在2023年同时进行8个项目，总投资额增至近百亿元，成为市场上冒起得很快的发展商。

楼市转淡 大角咀项目沦为银主盘

直至楼市疫后见顶回落，过去低息、高杠杆的地产发展模式受挑战，乐风大角咀的商业项目One Bedford Place于今年2月沦为银主盘，遭东亚银行接管并推出市场放售，市值约18亿元，当时乐风回应指，与银行保持密切沟通，并就相关物业积极接洽潜在买家，致力寻求最佳交易安排。

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由于乐风集团的业务模式较新颖，曾被指涉嫌参与非法集资，周佩贤则澄清，公司客人均是独立法人，是否注资或出资比例，均以客户要求为主，就算自己有份出资的项目，都会把项目最终决定及控制权交给客户。

周佩贤近年亦创办安安饮食集团，参与餐饮生意，最知名为楚撚记大排档，另外亦有安安烧、WOFT火锅撚等品牌，但疫后零售市道疲弱，安安烧及WOFT火锅撚已相继结业。