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香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和传洽售餐饮业务 惠康购百佳洽谈陷僵局

商业创科
更新时间：19:51 2026-05-12 HKT
发布时间：19:51 2026-05-12 HKT

路透引述消息人士报道，私募基金凯雷集团（Carlyle）和百胜中国（9987）等有意竞购怡和集团旗下的餐饮业务，包括在香港的肯德基（KFC）和必胜客（Pizza Hut），交易作价可能约4亿美元（约31.32亿港元）。

报道指，怡和出售有关业务的非约束性报价将于本周截止，而除了凯雷及百胜外，台湾统一集团及其他私募股权公司亦兴趣竞购。

另外，消息人士又称，早前市传怡和拟购百佳并入惠康相关谈判目前已陷入停滞。

怡和餐饮业务EBITDA约3500万至4000万美元

报道指出，目前怡和集团在香港、澳门、缅甸、台湾和越南等地经营约1000家肯德基和必胜客餐厅，员工总数约2.5万人，怡和餐饮业务整体的息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为3500万至4000万美元。

对出售方式持开放态度

消息人士称，若成交，业务估值预计将相当于核心盈利的高个位数至低双位数倍数，并指怡和对出售方式持开放态度，既可转让一个市场的经营权，亦可整体打包出售，具体取决于收购要约的条款。

相关新闻：怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头

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