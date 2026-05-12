通用汽车据报削逾500名IT员工 铺路引入AI专才

据彭博报道，美国汽车巨头通用汽车（GM）计划在全球范围内，裁减约500至600名资讯科技（IT）部门的受薪员工，旨在削减成本并腾出空间，以引进具备AI等新技术的人才。

推动资讯科技部门转型

据悉，管理层已于周一上午开始通知受影响员工。公司随后发表声明证实裁员消息，指此举是为了推动资讯科技部门转型，使公司在未来竞争中处于更有利位置。此外，该公司正致力加强汽车的计算与软件能力，并在更多营运环节中导入AI技术。

电动车业务减值达87亿美元

报道指，通用汽车目前电动车业务发展不如预期，需求放缓导致公司不得不大幅削减相关投资。资料显示，通用汽车已录得与电动车业务相关的资产减值（writedowns）高达87亿美元。同时，在伊朗战争加剧通胀的背景下，通用汽车为实现利润增长，不得不要求加强内部纪律。